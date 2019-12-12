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زيدان يتوعد ليفربول: سأجرده من اللقب

12
DECEMBER
2019
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رغم قوة الفرق التي قد تضعها القرعة في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لم يبد المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان قلقا من مواجهة أي منهم، خاصة ليفربول حامل اللقب.
 
 
ويعني وقوع ريال مدريد ثانيا في مجموعته خلف باريس سان جرمان الفرنسي، أنه سيواجه أحد الفرق الكبرى في البطولة التي احتلت المركز الأول، مما يعني احتمال وقوع سيناريو "كارثي" الدور المقبل.
 
ويواجه "الملكي" 5 احتمالات في قرعة دور الـ16، وهي حامل اللقب ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ ولايبزغ الألمانيان.
 
ورغم صعوبة المهمة المقبلة، لم يبد زيدان قلقا من مواجهة الأندية الكبيرة، خاصة ليفربول.
 
وقال "زيزو": "لو وقعنا بمواجهة ليفربول سنخرجهم من البطولة. لا نستطيع التحكم بمن سنواجه في الدور المقبل".
 
وسبق لزيدان أن نجح بقيادة ريال مدريد بالانتصار على ليفربول في نهائي البطولة عام 2018 بنتيجة 3-1، وهي المرة الوحيدة التي واجه فيها الـ"ريدز" في بطولة رسمية.
 
يذكر أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ستقام ظهر الاثنين المقبل في مدينة نيون بسويسرا.
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