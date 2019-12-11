اقتراح "غريب" من راموس بخصوص الكرة الذهبية

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قدم قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، اقتراحا "غريبا" بخصوص جائزة الكرة الذهبية، التي احتكرها النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال السنوات الـ12 الأخيرة، باستثناء وحيد.

وقال راموس في مقابلة مع صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية: "يمكنهم تخصيص جائزة لهذين الاثنين (ميسي ورونالدو)، بحيث تمنح لأحدهما بناء على النتائج".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك جائزة كرة ذهبية أخرى لبقية اللاعبين. هذا أفضل لكرة القدم".

والأسبوع الماضي، نال ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، مطيحا بآمال مدافع ليفربول الإنجليزي فرجيل فان ديك.

وكان الفارق بين ميسي وقائد المنتخب الهولندي 7 نقاط فقط، فيما احتل رونالدو المركز الثالث متقدما على لاعبيْ ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح.

وتناوب ميسي ورونالدو على لقب الكرة الذهبية طوال السنوات الـ12 الأخيرة، 6 للأول و5 للثاني، ولم يكسر احتكارهما للجائزة سوى الكرواتي لوكا مودريتش عام 2018.

وبناء على اقتراح راموس، فإن قائمة اللاعبين الذين سيفوزون بالكرة الذهبية، في حال خرج ميسي ورونالدو من المنافسة، ستكون كالتالي:

2009: تشافي هيرنانديز

2010: أندريس إنييستا

2011: تشافي

2012: إنييستا

2013: فرانك ريبيري

2014: مانويل نوير

2015: نيمار

2016: أنطوان غريزمان

2017: نيمار

2018: مودريتش

2019: فان ديك