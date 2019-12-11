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السعودية تدخل التاريخ من الباب الواسع بإستضافة أهم نجوم العالم!

11
DECEMBER
2019
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ستكون المملكة العربية السعودية على موعد ما بين 12 و14 كانون الاول/ ديسمبر مسرحاً لإستضافة أول حدث يتعلق برياضة التنس بهذا المستوى على أراضيها وذلك مع إنطلاق النسخة الاولى من كأس الدرعية والتي تبلغ قيمة جوائزها 3 مليون دولار.
 
يأتي في طليعة المشاركين وأبرزهم الألماني يان لينارد الذي يعد من ابرز المواهب الصاعدة في بلاده، إذ نجح خلال مسيرته بتحقيق رقم شخصي بارز بعد فوزه في 35 مواجهة فرديعة خلال العام الحالي، كما انه تقدم الى التصنيف رقم 35 عالمياً.
 
ويبرز أيضا إسم اللاعب فابيو فونيني المصنّف رقم 12 واول لاعب إيطالي يحصد لقب بطولة الماسترز هذا العام في مونتي كارلو، من دون إغفال اللاعب البلجيكي البارز والذي وصل الى التصنيف رقم 7 عالمياً الى الاميركي جون إيسنر صاحب الإرسالات الساحقة والفرنسي لوكاس بوي الذي يملك في سجلاته 5 ألقاب لبطولات فردية. كذلك، يعد النجم السويسري ستانيسلاس فافرينكا من أبرز المشاركين وأكثرهم خبرة كونه فاز بثلاث بطولات كبرى وميدالية ذهبية أولمبية.
 
ويشارك ايضا النجم الروسي المصنّف رابعاً دانيال ميدفيديف الذي يمرّ بعام مذهل بعد ان حقق ثلاثة ألقاب وكان وصيفا لرافايل نادال في بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي. 
 
ستقام البطولة وفق نظام الادوار الإقصائية مباشرة، بدءا من دور الثمانية يوم الخميس ثمّ نصف النهائي الاربعاء فالنهائي يوم الجمعة.
 
تُقام على ملعب «الدرعية أرينا»، الذي تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، والتي تقع على أطراف مدينة الرياض، عاصمة المملكة.
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