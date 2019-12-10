رسمياً: نابولي يقيل مدربه كارلو انشيلوتي

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اعلن نادي نابولي عبر حسابه على موقع تويتر اقالة مدرب الفريق الايطالي كارلو انشيلوتي بشكل رسمي، بعد الاداء المخيب للفريق في الفترة الاخيرة.

وتأتي اقالة المدرب بالرغم من فوز الفريق مساء الثلاثاء ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا وتأهله الى الدور الثاني برباعية نظيفة على غينك.

وكانت الصحف الايطالية قد اكدت في الساعات القليلة الماضي قرار اقالة انشيلوتي بعد نهاية مباراة دوري الابطال بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها الفريق امام غينك في البطولة القارية.

وتتجه الانظار نحو مدرب ميلان السابق جينارو غاتوزو لاستلام مهمة تدريب الفريق بعد انشيلوتي.