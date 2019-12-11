رونالدو في المركز الـ 25 في قائمة أفضل لاعبي العالم

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احتل كريستيانو رونالدو المركز الـ 25 في قائمة أفضل لاعبي العالم وفق نظام آلي أعده موقع "إنستات" لمجريات الموسم الحالي.

بحسب ما نشرته مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية فإن النظام الآلي يركن إلى أربعة عوامل رئيسية في منح النقاط وهي (مساهمة اللاعب في نجاح فريقه – التصرفات الفردية – مستوى الخصوم – مستوى الدوري).

استنادًا إلى ذلك فإن رونالدو احتل المرتبة الـ 25 برصيد 332 نقطة، بينما تصدر ليونيل ميسي القائمة بـ 401 نقطة.

حل مع رونالدو بنفس المرتبة كل من بين تشيويل لاعب ليستر سيتي، أسامة الإدريسي مهاجم ألكمار، دوفان زاباتا من أتلانتا وستيفانو سينسي من إنتر ميلانو.

المفاجأة هو مجيء الدولي المغربي وصانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، في وصافة القائمة برصيد 337 نقطة، بعدما قدم 15 تمريرة حاسمة ودوّن على 9 أهداف في الدوري.

بالمركز الثالث حل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إذ تحصل على 11 نقطة أقل من زياش.

على مستوى الدوري الإيطالي فإن رونالدو جاء خامسًا في قائمة تسيدها تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بإحرازه 17 هدفًا في الكالتشيو، بينما سجل الدون البرتغالي 8 أهداف فقط في أسوأ حصيلة في مسيرته.