واختارت الرابطة أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز حكما لمواجهة قمة المسابقة، المقررة في 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيلها بسبب احتجاجات شلت برشلونة قبل أسابيع.

ويملك ريال مدريد تاريخا سيئا مع هيرنانديز، الذي اتخذ قرارات "قاسية" بحق النادي في مباريات سابقة، لا تنساها جماهير الريال.

وسبق لهيرنانديز أن ألغى هدفا لغاريث بيل وطرد القائد سيرجيو راموس في أكثر من مناسبة، كما رفض إعطاء كريستيانو رونالدو ركلة جزاء صحيحة، خلال مباريات "كلاسيكو" سابقة، وفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وبالإضافة لهيرنانديز، عينت رابطة الدوري الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغويتشا حكما رئيسيا في غرفة تقنية الفيديو (فار)، علما أنه سبق له أن طرد رونالدو في واقعة شهيرة بنهائي كأس السوبر الإسباني عام 2017 أمام برشلونة.

وقتها دفع رونالدو الحكم في ظهره، وعوقب بالإيقاف لمدة 5 مباريات، الأمر الذي جعل جماهير "الملكي" تكره بينغويتشا حتى يومنا هذا.

ويتساوى برشلونة وريال مدريد في عدد النقاط بصدارة الدوري الإسباني، وسيعمل فوز أحدهما على الآخر على فض الاشتباك على قمة "الليغا".