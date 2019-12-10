فان دي بيك يرد على تقارير انتقاله لريال مدريد

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علق لاعب الوسط الهولندي الدولي "دوني فان دي بيك" على التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "تيليغراف الهولندية" أكدت أن هناك اتفاق شفهي بين ريال مدريد ولاعب الوسط الحالي لأياكس أمستردام يفيد بذهاب اللاعب لسانتياغو بيرنابيو بنهاية الموسم.

وتابعت الصحيفة بأن ريال مدريد سوف يدفع 55 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب ليصبح الخليفة المستقبلي للكرواتي لوكا مودريتش في ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية.

وردا على تلك التقارير قال فان دي بيك في حوار مع مراسل صحيفة "ماركا" الإسبانية: " حسم انتقالي إلى ريال مدريد؟ هناك أشياء أكثر أهمية للحديث عنها (مواجهة فالنسيا)".

وأكمل الدولي الهولندي: "أنا لا أخذ بعين الاعتبار ما ينشر عن هذا الموضوع، فالشائعات تبقى شائعات".

وسأل صحافي آخر فان دي بيك: "قم بنفي وانكار توقيعك لريال مدريد" ليرد اللاعب: " سأعيد ما قلته قبل قليل، في الوقت الحالي، لن أناقش هذه المسألة".

وكان فان دي بيك اعترف في الصيف الماضي بدخول ريال مدريد في مفاوضات رسمية للحصول على خدماته لكن المفاوضات مع ناديه لم تكلل بالنجاح.

أياكس فريق فان دي بيك برصيد (10 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على فالنسيا من أجل حسم صدارة المجموعة، والتعادل سيجعل الفريق بانتظار تشيلسي الذي سيحصل على الصدارة إذا فاز على ليل الفرنسي في نفس المجموعة.