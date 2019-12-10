living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فان دي بيك يرد على تقارير انتقاله لريال مدريد

10
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق لاعب الوسط الهولندي الدولي "دوني فان دي بيك" على التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وكانت صحيفة "تيليغراف الهولندية" أكدت أن هناك اتفاق شفهي بين ريال مدريد ولاعب الوسط الحالي لأياكس أمستردام يفيد بذهاب اللاعب لسانتياغو بيرنابيو بنهاية الموسم.
 
وتابعت الصحيفة بأن ريال مدريد سوف يدفع 55 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب ليصبح الخليفة المستقبلي للكرواتي لوكا مودريتش في ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية.
 
وردا على تلك التقارير قال فان دي بيك في حوار مع مراسل صحيفة "ماركا" الإسبانية: " حسم انتقالي إلى ريال مدريد؟ هناك أشياء أكثر أهمية للحديث عنها (مواجهة فالنسيا)".
 
وأكمل الدولي الهولندي: "أنا لا أخذ بعين الاعتبار ما ينشر عن هذا الموضوع، فالشائعات تبقى شائعات".
 
وسأل صحافي آخر فان دي بيك: "قم بنفي وانكار توقيعك لريال مدريد" ليرد اللاعب: " سأعيد ما قلته قبل قليل، في الوقت الحالي، لن أناقش هذه المسألة".
 
وكان فان دي بيك اعترف في الصيف الماضي بدخول ريال مدريد في مفاوضات رسمية للحصول على خدماته لكن المفاوضات مع ناديه لم تكلل بالنجاح.
 
أياكس فريق فان دي بيك برصيد (10 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على فالنسيا من أجل حسم صدارة المجموعة، والتعادل سيجعل الفريق بانتظار تشيلسي الذي سيحصل على الصدارة إذا فاز على ليل الفرنسي في نفس المجموعة.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout