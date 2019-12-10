مبابي وباريس سان جيرمان لعبة شد الحبل

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يبدو أن العلاقة بين المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان ليست على ما يرام في الوقت الحالي بسبب الخلاف المستمر بين اللاعب ومدربه الألماني توماس توخيل.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يستهدف تحقيق جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي لكنه في المقابل يصطدم بقرارات المدرب في الفترة الماضية باستبداله في أكثر من مناسبة وهو ما آدى لغضب اللاعب.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن مبابي يرفض فكرة تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان رغم تقديم النادي راتب ضخم يقدر بـ25 مليون يورو صافي من الضرائب من أجل اقناع اللاعب بقبول فكرة تمديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي في يونيه 2022 بينما يأمل ناديه في تمديد عقده حتى يونيه 2025.

من جانبه فإن باريس سان جيرمان أخبر مبابي برفضه لفكرة النظر في العروض المقدمة للاعب في الوقت الحالي مؤكدا تمسكه بفكرة استمرار اللاعب في ملعب بارك دي برينس لحين انتهاء التعاقد.

وقال الصحافي الإسباني ادواردو ايندا لبرنامج تشيرنغيتو الإسباني أن مبابي يريد الذهاب إلى ريال مدريد وهو الأمر الذي يغضب ناديه الذي يسعى بشتى الطرق من أجل الحفاظ عليه لسنوات طويلة.

وينوي مبابي ارسال غمزة لريال مدريد في الأسابيع القادمة وفقا لادواردو ايندا وهو الأمر الذي ربما يتسبب في غضب ليوناردو المدير الرياضي في صفوف النادي الباريسي بينما مبابي يريد بالفعل الانتقال إلى نادِ يضمن له المنافسة بقوة على الظفر بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

ويعلم مبابي جيدا بأنه يحظى باعجاب شديد من قبل مواطنه زين الدين زيدان المدرب الحالي لريال مدريد الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في تدريب مبابي الموهبة الأبرز في الكرة الفرنسية في الوقت الحالي.

ولا يمانع ريال مدريد دفع مبلغ ضخم لن يقل عن 250 مليون يورو من أجل نقل مبابي لملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في الصيف المقبل.