A + A -

أجرى موقع "يوروسبورت عربية" مقابلة حصرية مع السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل، حامل لقب رالي دكار 13 مرة، وذلك على هامش المؤتمر الصحافي في العاصمة الفرنسية باريس، للإعلان عن تفاصيل رالي دكار 2020.

وكان الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قد أعلن عن التفاصيل النهائية لمسار سباق "رالي داكار السعودية 2020" والذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في تاريخ القارة الآسيوية في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020.

المؤتمر الصحافي أقيم بحضور ديفيد كاستيرا المدير العام لرالي داكار وممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي والصحافيين والسائقين، وبحضور مميز لموقع "يوروسبورت عربية" لنقل الحدث بافضل صورة، علماً انها ستقوم بتغطية شاملة للبطولة.

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة مع البطل العالمي:

ما كان موقفك الأول عند سماعك ان السعودية ستستضيف رالي دكار 2020؟

انها فرصة رائعة لنا، لأن المملكة العربية السعودية بلد كبير جداً ولديها طبيعة صحراء مختلفة تماماً عن المسارات السابقة. اجرينا السباق لفترة طويلة في أفريقيا، ثم انتقلنا الى اميركا الجنوبية والآن في السعودية وأنا مؤمن أن الأخيرة ستنظم سباقاً ناجحاً للغاية.

هل يمكنك شرح ما الفارق بين مسارات افريقيا، أميركا الجنوبية والسعودية؟

فعلياً، هناك فرق كبير بين شمال افريقيا مع الوسط وجنوب افريقيا، في اميركا الجنوبية هناك جبال كثيرة وارتفاع عالٍ عن سطح البحر والمسارات كانت اقرب لتكون مسارات لبطولة الرالي WRC، اما الان في السعودية فاعتقد ان المسار هو اقرب لما كان عليه في افريقيا، يمكن السيطرة عليه بشكل أكبر.

رالي دكار انطلق على مسارات شبيهة والان عدنا تقريباً الى هذه المسارات.

ماذا رأيك برياضة المحركات في السعودية وما تقوم به المملكة في هذا المجال؟

ما رأيته آخر 5 أو 10 سنوات ماضية هو الكثير من النشاطات والبطولات التي نظمتها السعودية في مختلف الرياضات من بينهما رياضة المحركات، وهذه الحركة المميزة والناشطة ادت الى وصلنا الى هنا واقامة رالي دكار 2020 على الاراضي السعودية.

هل أن وجود الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز تركي الفيصل، وهو بطل سباقات في السابق رياضي محترف، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية سمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل يساعدان على تسهيل العمل وتطويره في جميع الرياضات في السعودية؟

نعم فعلياً، لكن كما قلت لك في حديث سابق، فمنذ 25 سنة كنت في السعودية للمشاركة في بطولة سباق الدراجات النارية، حتى في تلك الفترة كانت التجربة جيدة. انه امر مهم ان تعرف مدى التطور الذي يقومون به في السعودية في هذا المجال.

السؤال الاخير، من هو منافسك الاول في الرالي؟

اعتقد أن المنافس الاول الذي فاز بآخر سباق ناصر العطية، لديه خبرة عالية مع سيارة قوية وملّاح مميز، نحنا ايضاً لدينا فريق قوي وسنحاول الدفع نحو افضل نتيجة ممكنة بالسباق.