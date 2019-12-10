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أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، في سلا، شمالي العاصمة الرباط، على تدشين المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، بعد تحديثه وإعادة بنائه.

ويسعى"مركب محمد السادس لكرة القدم"، الذي تم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 29,3 هكتارا، إلى استضافة تحضيرات المنتخبات الوطنية، والمنتخبات الوطنية الأجنبية الراغبة في إجراء معسكراتها الإعدادية بالمغرب.

ويراهن المغرب على فتح هذا المركب الرياضي في وجه المنتخبات الأجنبية لأجل الاستفادة على المستوى السياحي والرياضي.

ويضم المركب الجديد بنيات تحتية من الجيل الجديد وتجهيزات حديثة ومتطورة، تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويندرج إنجاز "مركب محمد السادس لكرة القدم"، بكلفة إجمالية تبلغ 630 مليون درهم، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث البنيات التحتية لكرة القدم الوطنية في المغرب.

ويهتم هذا البرنامج على الخصوص تجديد 138 ملعبا بالعشب الاصطناعي ( 98 ملعبا انتهت بها الأشغال بينما ستشرع الأشغال في 40 ملعبا آخر)، و 13 ملعبا بالعشب الطبيعي انتهت الأشغال ب 12 منها.