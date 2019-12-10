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قبل موقعة الثلاثاء.. كلوب "يهاجم" المترجم في المؤتمر الصحفي

10
DECEMBER
2019
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أثبت المدرب الألماني يورغن كلوب أن شخصيته "التنافسية" لا تقتصر على المستطيل الأخضر، وذلك بعد مراقبته لطريقة عمل المترجم، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وكأنه يراقب لاعبا من الفريق الخصم.
 
ووبخ كلوب مترجم اللغة الألمانية خلال مؤتمر صحفي للمدرب الألماني، ولقائد الفريق جوردان هيندرسون، قبل موقعة "الريدز" أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
 
وهاجم المدرب الألماني المترجم، بسبب ترجمته "الخاطئة" لإجابة هيندرسون لأحد الأسئلة، ومحاولة "تحويرها" باللغة الألمانية لتوحي باستهتار الفريق في المباراة أمام خصم يبدو سهل المنال للوهلة الأولى.
 
وقاطع كلوب المترجم قبل أن ينهي ترجمة الإجابة، قائلا: "هو (هيندرسون) لم يتحدث عن الاستهتار بالمنافس، نحن جميعنا مدركون لحجم التحدي. عليك بالإصغاء جيدا، وإلا سأقوم بالترجمة بنفسي، الأمر ليس صعبا أبدا".
 
وعاد كلوب بعدها ليتحدث بالإنجليزية مازحا: "كما ترون أنا فعّلت مزاجي التنافسي".
 
وتحدث كلوب بالألمانية للإجابة على أسئلة الصحافة النمساوية، بينما استعان الإنجليزي هيندرسون بالمترجم النمساوي.
 
ويتعين على ليفربول تحقيق نقطة على الأقل من ملعب سالزبورغ، مساء الثلاثاء، للتأهل لدور الـ16 من "التشامبيونز ليغ"، بينما ستعني الخسارة توديعه المبكر للبطولة.
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