قبل الكلاسيكو.. ميسي يرعب زيدان

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تسبب تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة من الرعب للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل 9 أيام فقط من مواجهة كلاسيكو كامب نو في الدوري الإسباني.

البرغوث الأرجنتيني نجح في تحقيق الكرة الذهبية السادسة في باريس على حساب فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو مما تسبب في رفع الحالة المعنوية للاعب الذي قدم البالون دور لجماهير كامب نو ثم احتفل بتسجيله هاتريك في شباك ريال مايوركا في الفوز 5-2.

ميسي أصبح أكثر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 35 هاتريك ليتخطى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويبتعد ميسي بفارق 28 هدفا فقط مع برشلونة عن رقم الاسطورة بيليه الذي صمد أكثر من 50 عاما كأكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدفا مع نادي واحد.

ميسي المخيف:

ذكر الصحافي الإسباني كيم دومينيك أن الجميع في مدريد يشعر بالرعب من ميسي قبل مواجهة 18 ديسمبر المقبل في الليغا.

من جانبه قال الصحافي الأندلسي كريستوبال سوريا أن الجميع في مدريد مقتع بأن ليونيل ميسي سوف يذل فريق زيدان في مواجهة الكلاسيكو القادمة.

وقال خورخي أليساندرو من خلال برنامج تشيرنغيتو أن برشلونة في الوقت الحالي هو المرشح الأكبر لتحقيق لقب الكلاسيكو.

لوغاريتم زيدان:

أكدت صحيفة "ماركا" أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يتوقف عن التفكير في كيفية ايقاف ميسي في الكلاسيكو.

ويمتلك زيدان العديد من الخيارات من بينها تكليف فيدريكو فالفيردي بمراقبة لاصقة (رجل ضد رجل) مع ميسي بينما الحل الثاني هو تناوب الثنائي كاسيميرو وفالفيردي في الوسط من أجل ايقاف البرغوث الأرجنتيني.

ثالث حلول زيدان هو عدم مراقبة اللاعب والتركيز على غلق الوسط جيدا وعدم منح اللاعب مساحة الحركة مع نيل الوسط مساعدات من قلب ثنائي الدفاع راموس وفاران.

المؤكد أن ميسي يتسبب حاليا في حالة من الرعب والقلق لدى الجميع في مدريد لاسيما بعدما أصبح هداف الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا بفارق هدف وحيد عن كريم بنزيمة.