غوارديولا يرفع راية الاستسلام

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يبدو أن المدرب الإسباني "بيب غوارديولا" قرر الاستسلام أمام فكرة منافسة نادي ليفربول في سباق الدوري الإنجليزي وبرشلونة في الصراع من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي.

الفريق السماوي خسر بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد أمام مانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الانجليزي الممتاز ليبتعد عن صفوف ليفربول بفارق 14 نقطة في صراع الدوري الانجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق 15 فوزا من 16 لقاء في البريميرليغ هذا الموسم وسقط فقط في فخ التعادل في مباراة وحيدة في مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وقال بيب غوارديولا في تصريحات صحافية: "سوف نعمل على تحسين مستوى الفريق بعدما حققنا فوزين فقط في آخر 7 مباريات".

وأكمل المدرب الإسباني عن امكانية مقارعة العملاق الكتالوني برشلونة في الصراع من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي: "لا نفكر في الفوز بدوري الأبطال، نحن نحاول الفوز بمباراة تلو الأخرى".

وأتم حديثه: "بالنسبة لي، لا أفكر في عدد النقاط التي نحتاجها أو عدد النقاط التي يتعين أن يفقدها خصمنا".

وواصل تصريحاته: "هذا الموسم نحن لسنا قادرين على منافسة ليفربول في الدوري الإنجليزي، لقد حققوا 15 فوزا من أصل 16 لقاء، في آخر موسمين كنا نلعب كرة قدم أفضل، هذا ما يحدث بالفعل، سوف أعمل من أجل مساعدة اللاعبين على العودة لتقديم أفضل مستوياتهم من جديد".

وعن سقوطه في الخسارة أمام مانشستر يونايتد قال بيب: "لقد واجهنا فريق سريع جدا في الهجمات المرتدة وعرف كيف يدافع بشكل جيد".

وتابع حديثه: "علينا أن نتقبل ما حدث أمام مانشستر يونايتد، هذا هو المستوى الذي سوف نلعب به ضد ليفربول، يونايتد، برشلونة، ريال مدريد، ويوفنتوس، تلك هي الفرق المرشحة للفوز بدوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم، والواقع هو أننا ربما لم نتمكن الآن من التنافس معهم، لذلك علينا التحسن والمضي قدمًا".

وختم بيب غوارديولا حديثه: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء هذا الموسم لذلك نحن متأخرين عن ليفربول بفارق 14 نقطة في الوقت الحالي، لذلك علينا عدم التفكير في تحقيق الألقاب بل في حل مشاكلنا وتصحيح الأخطاء وتطوير الأداء في الفترة المقبلة".