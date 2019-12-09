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قائد ريال بيتيس يدخل التاريخ.. برقم قياسي

9
DECEMBER
2019
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دخل خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس التاريخ، الأحد، عندما سجل 3 أهداف في مرمى أتليتيك بيلباو ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
 
ومنح لاعب الوسط البالغ عمره 38 عاما، الذي يخوض فترته الثانية مع بيتيس، الذي نشأ بين صفوفه، التقدم لفريقه أمام أتليتيك بيلباو بعد دقيقتين من البداية قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 11.
 
وجعل خواكين النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 20، ليسجل أول ثلاثية له في مباراة رسمية منذ أكثر من 19 عاما بعد خوض مباراته الأولى على مستوى الاحتراف.
 
وهذا الهدف الخامس لخواكين في آخر 3 مباريات ليتجاوز الراحل ألفريدو دي ستيفانو كأكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في الدوري وعمره 37 عاما وذلك عام 1964.
 
وقلص إيناكي وليامز الفارق للضيوف عبر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول وجعل يوري النتيجة 3-2 في الشوط الثاني، لكن ريال بيتيس تماسك ليحقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم للمركز 11.
 
وقال خواكين للصحفيين "لم أكن في يوم من الأيام هدافا كبيرا لذلك فتسجيل 3 أهداف في مرمى فريق مثل أتليتيك يجعلني أشعر بالفخر خاصة في هذا العمر وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة".
 
وتابع: "هذه أول ثلاثية في مسيرتي ولا أعتقد أني سأكون قادرا على تسجيل ثلاثية أخرى".
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