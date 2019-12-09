living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس الكونفيدرالية.. فوزان كبيران لبيراميدز والمصري

9
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق ممثلا مصر بيراميدز والمصري البورسعيدي فوزين كبيرين، الأحد، بين جمهوريهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد إف سي نواذيبو بطل موريتانيا 6-صفر واينوغو رينجرز النيجيري 4-2 تواليا.
 
في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، سجل محمد فاروق (10 و56) والبوركيني إيريك تراوري (32 و84) والغاني جون أنطوي (52) والإيفواري ويلفرد كانون (75) أهداف بيراميدز الذي حقق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن المصري الذي حسم مباراته مع إينوغو دون عناء على استاد الإسكندرية.
 
وسجل النيجيري أوستن أموتو (5) وأحمد ياسر (27) والليبي مفتاح طقطق (48) وحسن علي (83) أهداف المصري، والبديل إيزيكوي شينونسو (86) وسعيدو سنبوري (90+1 خطأ في مرمى فريقه) هدفي الضيوف.
 
وبعد أن حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى على أدجوبي البنيني 3-صفر، اكتفى نهضة بركان بالتعادل خارج ملعبه مع زاناكو الزامبي بهدف للبوركيني جبريل شيخ أوتارا (15) مقابل هدف لكارليس زولو (25)، رافعا رصيده في المجموعة الثالثة إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن موتيما بمبي الذي فاز الأحد خارج ملعبه على أدجوبي 2-صفر.
 
وفي المجموعة الرابعة، حقق حسنية أكادير المغربي فوزه الثاني وجاء على مضيفه نادي بارادو الجزائري بهدفين للمهدي أوبيلا (26) وياسين الرامي (48) في مباراة أضاع خلالها صاحب الأرض ركلة جزاء في الشوط الأول عبر يسري بوزوق (35).
 
ورفع حسنية أكادير رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إنييمبا النيجيري الفائز بدوره على سان بدرو الإيفواري 1-صفر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout