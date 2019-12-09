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إبراهيموفيتش يحير الجميع.. ووكيله يكشف عن "مفاجأة"

9
DECEMBER
2019
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لا يزال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يعيش حالة مثيرة للجدل، فبعد تركه للدوري الأميركي، لم يحدد اللاعب وجهته بعد، وأشارت التكهنات مؤخراً إلى اقترابه من الدوري الإيطالي.
 
وينتظر متابعو ومحبو المهاجم السويدي المخضرم إبراهيموفيتش معرفة النادي الذي سيلعب له الفترة القادمة، حيث تم الربط بينه وبين إي سي ميلان الإيطالي، ولكن حتى الآن لم يصرح اللاعب عن النادي الذي سيتجه إليه.
 
من جانبه، كشف وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، لصحفية "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات بالنسبة لإبراهيموفيتش في مسيرته الكروية، أبرزها احتمالية وجوده في الدوري الإيطالي أو أنه قد يتخذ قرارا باعتزال كرة القدم نهائيا.
 
وقال: "وجود إبراهيموفيتش سيزيد من جاذبية الدوري الإيطالي، وقد يتخذ قرارا بالاعتزال المبكر، ورغم أني لا أرجح هذا الخيار لأنه مازال في حالة فنية جيدة، لكني لا استبعد أي شيء".
 
وأضاف: "سنرى ماذا سيحدث في الفترة القادمة، ولا شك أن عودته ستزيد من جاذبية السيري آ وستعلي من نسبة المشاهدة على مستوى العالم وسترفع قيمة الدوري الإيطالي سواء على المستوى التقني أو التليفزيوني".
 
واختتم مينو: "هل يمكنك أن تتخيل عدد البلدان التي ستشغل التلفزيون كل أسبوع لمشاهدة إبراهيموفيتش؟".
 
يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش لعب لأندية مالمو السويدي وأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلانو الإيطالية وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وأخيرا لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.
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