كلوب يدافع عن قراره باستبعاد صلاح وماني من تشكيلة ليفربول

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اختار يورغن كلوب، خلال الأيام الماضية، استبعاد نجمي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، من تشكيلة الفريق الرسمية، لأسباب وصفها بـ"التكتيكية".

ويدافع كلوب بقوة عن اختياراته بالقول إن سبب إجراء التغييرات "المفاجئة" على التشكيلة، خلال المباريات الماضية، يعود لجدول المباريات المزدحم.

وقال كلوب: "الآن وقت إجراء التغييرات في التشكيلة. الوضع الحالي يتطلب منا أن نفعل ذلك بالتأكيد".

ويصر المدرب الألماني على أن اللاعبين يفهمون ويحترمون قراراته التكتيكية، مشيرا إلى أنه لا يتواصل مع "نجوم الفريق" حين يقرر استبدالهم.

وتابع قائلا: "لدي مجموعة ذكية من اللاعبين.. إنهم ينظرون إلى جدول المباريات ويعرفون ما تحتاجه هذه الفترة وهم على يقين أننا نحتاج الجميع".

وختم حديثه بالقول "إذا كان شخص ما في هذه المجموعة الصغيرة قلقا أو غاضبا من هذه التغييرات، فليس بإمكاني مساعدته"، وفق ما نقلت صحيفة "ميترو" البريطانية.

وينتظر ليفربول جدول مزدحم خلال ديسمبر، حيث يخوض مواجهة حاسمة مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا أمام سالزبورغ النمساوي، كما سيتوجب عليه السفر منتصف الشهر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.