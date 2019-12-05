living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عشاق ليفربول يتساءلون: ماذا حدث لمحمد صلاح؟

5
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ماذا حدث لمحمد صلاح؟.. سؤال يراود متابعي الدوري الإنجليزي ومشجعي ليفربول وعشاق النجم المصري، المهاجم المصري الذي اعتاد تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسمين الماضيين لكنه أضحى في نظر الكثيرين شبحا للاعب كنا نعرفه من قبل.

فالتراجع اللافت في المستوى جعل محمد صلاح لا يبدو في حالته الطبيعية سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وبعد مرور 15 جولة بات في جعبة هداف البريميرليغ الموسمين الماضيين ستة أهداف فقط.

وأثارت هذه الحصيلة العديد من التساؤلات، وحولت وضع اللاعب المصري مع ليفربول لحديث الشارع الكروي.

مر صلاح بوضع مشابه العام الماضي، وتمكن من إنهاء الموسم على رأس قائمة الهدافين، لكن الوضع هذا العام يختلف عن ظروف العام السابق.

برر البعض تراجع صلاح باحتمال معاناته من إصابة لا نعلم عنها شيئا، وربط بعض آخر التراجع بمشكلة ثقة قد يمر بها أي مهاجم، وأن صلاح سيعود بعدها سريعا وبصورة أقوى مما كان.

 لكن الفرضية التي تقلق الجانب الأحمر من مدينة ليفربول، ومعه الملايين من عشاق الريدز، هو احتمال أن يكون النجم المصري قرر الرحيل.

صحيح أن اللاعب (27 عاما) مرتبط بعقد مع الفريق الإنجليزي حتى 2023، لكن ارتباط اسمه بقطبي إسبانيا لا يزال يطل علينا من حين لآخر، وهو ما يراه الكثيرون سببا للتأثير سلبا على أدائه مع الفريق وعلى علاقته بزملائه.

هذه الاحتمالات ليست مؤكدة حتى الآن، لكن تراجع أسهم النجم المصري في سباق الجوائز الفردية هذا العام يؤكد أن شئيا ما يحدث خارج المستطيل الأخضر.

أمس كان صلاح النجم الأوحد في البريميرليغ في أول مواسمه مع ليفربول واحتكاره للجوائز الفردية، أما اليوم فقد بات يفقد لقبا تلو الآخر أمام منافسيه.

ومن يدري فربما يفقد حتى لقب الأفضل بالقارة السمراء لحساب زميله المتألق بليفربول وشريكه في صدارة هدافي البريميرليغ الموسم الماضي.. السنغالي ساديو ماني.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout