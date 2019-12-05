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ريال مدريد يدخل على الخط لخطف "الصيد الثمين" لبرشلونة

5
DECEMBER
2019
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أشارت تقارير صحفية إلى أن الصراع بين برشلونة وريال مدريد سيأخذ بعدا جديدا، حيث سيتنافس الفريقان إلى جانب مجموعة من الأندية، للظفر بخدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان.
 
وتألق مبابي مع فريقه باريس سان جرمان هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "آس"، فإن الانتقالات الشتوية ستشهد سباقا بين الناديين "الملكي" و"الكتالوني"، بعدما أعلن ريال مدريد الدخول في صفقة ضم مبابي.
 
ووفق الصحيفة، فإن إدارة "النادي الملكي" تعتبر ضم مبابي حلا للعديد من الأزمات التي يعاني منها الفريق وخصوصا غاريث بيل.
 
وبحسب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتزم تقديم 400 مليون يورو لضم مبابي، في حين يخطط برشلونة تقديم 120 مليون يورو إلى جانب التخلي عن أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي.
 
وتوّد إدارة "البلوغرانا" الدخول في الصفقة مع مبابي وحسمها لصالها، كنوع من الرد على إدارة "الملكي"، عقب دخول النادي المدريدي على خط صفقة البرازيلي نيمار، الصيف المنصرم.
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