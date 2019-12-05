أسطورة برشلونة يؤكد "ظلم" رونالدو في ترتيب "الكرة الذهبية"

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لا يزال منح جائزة الكرة الذهبية لنجم برشلونة، ليونيل ميسي، يثير نقاشا في الوسط الكروي، لاسيما أن المرتبة الثانية كانت من نصيب مدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك، في حين حلّ البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز الثالث.

وتعليقا على ترتيب الفائزين بالجائزة، قال أسطورة نادي برشلونة السابق، ريفالدو، إن لاعب يوفنتوس الإيطالي رونالدو، كان جديرا بأن يحصل على المركز الثاني، بعد ميسي، حتى وإن كان فان دايك لاعبا جيدا.

وحلّ فان دايك في المرتبة الثانية، متقدما على رونالدو، وحين سئل اللاعب الهولندي حول ما إذا كان قد تخلص من منافس، إثر استبعاد رونالدو، رد ساخرا وقال "وهل كان رونالدو منافسا في الأصل؟".

وبحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية"، فإن ريفالدو قال في تصريح إنه "لا شك في كون فان دايك مدافعا عظيما، لكن سحر كرة القدم وما يكون فيها من روعة وإثارة، يتحقق عبر الأهداف والمراوغات الساحرة، وذاك ما يقوم به لاعبو الهجوم".

ولم ير اللاعب البرازيلي السابق، مشكلة كبيرة في غياب رونالدو عن حفل الكرة الذهبية الذي أقيم يوم الاثنين في باريس، وأضاف أن ميسي نفسه فعل هذا الأمر في السنة الماضية حين لم يكن فائزا.

ولم يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية، لأنه كان موجودا في الوقت نفسه بمدينة ميلانو، حتى يحضر حفل "الكالتشيو" السنوي الذي توج فيه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لسنة 2019، عن الموسم الذي قدمه مع "السيدة العجوز".