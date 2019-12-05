تركي آل الشيخ يترك رسالة اعتذار رقيقة قبل مغادرته في رحلة علاجية

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أفادت صحف سعودية بأن تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، غادر المملكة إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية.

ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادر وصفتها بالمقربة من آل الشيخ أن "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة".

وطمأنت هذه المصادر المقربة على صحة آل الشيخ، مشيرة إلى أنه "سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة".

وكان آل الشيخ قد غرد على حسابه في "تويتر" بعبارات اعتذار رقيقة كشف فيها أن أقصى أمنياته أن يتأكد الجميع من أن "كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم".