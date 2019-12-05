ماني وأوريغي يقودان ليفربول لاكتساح إيفرتون

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نجح ليفربول بتحقيق انتصار كبير على ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة لتكون هذه هي المرة الأولى منذ 37 عاماً التي ينجح فيها الريدز بتسجيل هذا الكم من الأهداف في ديربي ميرسيسايد ويواصل الفريق بالتالي ابتعاده بالصدارة مع تحقيقه الانتصار الرابع عشر من أصل 15 جولة.

ورغم غياب صلاح وإشراك فيرمينو بديلاً حقق لاعبو ليفربول المطلوب سريعاً فانتهى الشوط الأول بنتيجة 4-2 حيث سجل لأصحاب الأرض كل من أوريغي، هدفين، وشاكيري وماني، الذي صنع هدفين أيضاً، في حين سجل لإيفرتون كل من مايكل كين وريتشارلسون قبل أن يختتم فاينالدوم مهرجان الأهداف بالدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للشوط الثاني.