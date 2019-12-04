ميسي يعترف : تتويج رونالدو بالكرة الذهبية الخامسة آلمني

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كشف النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بأنه كان يشعر بالألم من قبل عندما فاز مُنافسه المباشر كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بجائزة الكرة الذهبية الخامسة بالنسبة له.

يأتي ذلك بعدما نجح النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في التتويج بالبالون دور للمرة السادسة خلال مسيرته متفوقا على الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل في المركز الثاني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والذي حل ثالثا.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " كنت أستمتع بحصولي على الكرة الذهبية خمس مرات، وأني الوحيد الذي نجح في فعل ذلك، ولكن عندما حقق رونالدو نفس الأمر شعرت بالألم قليلاً".

وعن المقارنة بينهما تحدث ميسي قائلاً: "بصراحة، لا أعرف من هو أفضل لاعب في التاريخ، فالبعض يفضل رونالدو، والبعض الآخر يفضلني أو يفضل نيمار أو مبابي، للناس الحق في اختيار اللاعب الذي يعجبهم أكثر".

ويعترف ميسي أيضًا بأن لدى رغبة كبيرة في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة إلى الحفاظ على لقب الليغا.

وفض ميسي بطبيعة الحال الشراكة مع منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو وتربع على عرش الكرة الذهبية وحصدها للمرة الأولى منذ عام 2015، إذ آلت في عامي 2016 و2017 إلى رونالدو الذي فاز بدوري الأبطال في كلتا المناسبين، بينما كسر لوكا مودريتش احتكار ميسي ورونالدو الذي دام لعقد من الزمان وأمسك بالجائزة عام 2018.