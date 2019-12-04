living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس اتحاد الكرة الأوروبي يتهم جونسون بتأجيج العنصرية

4
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متهما إياه بتأجيج العنصرية، وأكد أن اتحاده يعمل جاهدا لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها اللعبة.
 
وشهدت الملاعب الأوروبية في الآونة الأخيرة موجة من الحوادث العنصرية بما فيها تعرض لاعبي منتخب إنجلترا لهتافات من بعض الجماهير البلغارية خلال مباراة البلدين في تصفيات كأس أوروبا 2020، وأخرى للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلانو وماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا الإيطالي.
 
وأدان جونسون بقوة ما تعرض له لاعبو بلاده في العاصمة صوفيا في أكتوبر الماضي، واصفا الهتافات العنصرية بالـ "خسيسة" ودعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة.
 
إلا أن رئيس الوزراء الذي يخوض معركة انتخابية حاليا، أثار جدلا في الماضي بتعليقات مختلفة، بما في ذلك حين أشار  إلى أن النساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب يشبهن "صناديق البريد".
 
وقال تشيفيرين في حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية "حين يصف سياسي السيدات اللواتي يرتدين النقاب بصناديق البريد ومن ثم يصرح علنا أنه يدين الاتحاد الأوروبي، فهل ترد على ذلك؟ هل تعتقد أنه صادق؟ بالله عليك".
 
ونقلت "فرانس برس" عن تشيفيرين قوله "الوضع في أوروبا يزداد توترا (...) عندما ترى سياسيين أصحاب مناصب عالية كرؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات عنصريين، ويميزون بين الجنسين، تدرك أن هناك خطأ في مكان ما".
 
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عرضة للانتقادات بسبب عدم اتخاذ التدابير المناسبة والحازمة للتخلص من العنصرية، إلا أن تشيفيرين يؤكد أن الاتحاد لطالما كان منخرطا بشكل كامل في المعركة.
 
وقال صاحب الـ52 عاما "لا ألوم اللاعبين لما يقولونه (...) أتفهم أن اللاعبين يائسون  جراء العقوبات والحوادث التي تحصل مرارا وتكرارا (...) بالتأكيد ترغب في أن تقول لويفا: +إذهبوا إلى الجحيم+ أتفهم ذلك".
 
وأردف "لكن بالطبع لست ساذجا لأعتقد أننا فعلنا كل ما في إمكاننا وأن كل شيء انتهى الآن. لم ننته بعد"، مؤكدا "أننا لسنا فقط مجرد أشخاص في نيون (مقر الاتحاد في سويسرا) يجلسون على كراس يأكلون طعاما فاخرا ويقودون سيارات فيراري".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout