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كأس مصر.. الأهلي يتخطى بني سويف بثلاثية

4
DECEMBER
2019
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تأهل النادي الأهلي إلى الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر بعد الفوز على بني سويف 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
وفاجأ لاعبو بني سويف فريق الأهلي مع بداية المباراة بالضغط المبكر وكاد مهاجمه أن يسجل هدف مبكر لولا تألق شريف إكرامي.
 
وتمكن المهاجم المغربي، وليد أزارو، في الدقيقة 67، من إحراز الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس بني سويف.
 
وبعد دقيقتين فقط من الهدف الأول، تمكن أحمد الشيخ من إحراز الهدف الثاني للأهلي بعد انفراده بحارس مرمى الضيوف قبل أن يضع الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.
 
وفي الدقيقة 88، تحصل أزارو على ركلة جزاء ليهدرها مروان محسن وسط تألق من حارس مرمى بني سويف.
 
ونجح لاعب بن سويف، أحمد عبد الرازق، في الدقيقة 89، من تقليص الفارق لبني سويف بإحرازه الهدف الأول بتسديدة متقنة من الجانب الأيسر على يمين إكرامي.
 
وفي الدقيقة 91، قضى وليد أزارو على أمال بني سويف بإحرازه الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
 
ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة إنبي والترسانة في ثمن نهائي كأس مصر.
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