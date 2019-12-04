مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات.. وهدف رائع لمحرز

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عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بيرنلي 4-1، الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الخامسة للبريميرليغ، مقلصا الفارق مؤقتا إلى 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي يخوض مباراة الديربي أمام جاره إيفرتون، الأربعاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة مقابل 40 لليفربول.

وكان مانشستر أهدر نقطتين ثمينتين في سباقه نحو اللقب الذي يحمله في الموسمين الفائتين بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل 2-2 في الجولة الماضية.

واستمر غياب هداف الفريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فلعب بدلا منه مجددا البرازيلي غابريال جيسوس، الذي سجل هدفين رائعين الأول بكرة لولبية بعيدا عن حارس مرمى بيرنلي نيك بوب (24) والثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من الجناح الأيسر البرتغالي برناردو سيلفا ليتابعها على الطاير في سقف الشباك (50).

وكاد يمكن لمانشستر سيتي تسجيل المزيد من أهداف، لكن بوب أنقذ مرماه من هدفين أكيدين لرحيم ستيرلينغ بعد مجهود فردي من البلجيكي كيفن دي بروين (32) ثم لبرناردو سيلفا (42).

وكاد جيسوس يسجل الهاتريك عندما حاول القيام بسيناريو الهدف الأول من خلال كرة لولبية، لكنها مرت إلى جانب القائم (50).

وكانت أخطر فرصة لبيرنلي كرة من ركلة حرة مباشرة أطلقها دوايت ماكنيل وتصدى لها حارس سيتي البرازيلي إيدرسون بسهولة (60).

ونجح سيتي في إضافة الهدف الثالث عندما وصلت الكرة باتجاه الإسباني رودري على مشارف المنطقة، فأطلقها صاروخية لتستقر في سقف شباك بيرنلي (68).

ودخل الجزائري رياض محرز بديلا لستيرلينغ منتصف الشوط الثاني فاختتم مهرجان الأهداف بعد فاصل ترقيص رائع قبل أن يسدد الكرة بعيدا عن متناول حارس بيرنلي (87).

ورد أصحاب الأرض بهدف شرفي سجله روبي بريدي مستغلا فشل دفاع مانشستر سيتي في تشتيت إحدى الكرات (89).

ونجح كريستال بالاس، الذي لعب منذ الدقيقة 19 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي مامادو ساكو في الخروج فائزا على ملعبه ضد بورنموث بهدف سجله جيفري شلوب بعد مجهود فردي رائع (76).

وكان ساكو يخوض المباراة في صفوف الفريق بعد إصابة أبعدته عن الملاعب، فيما صعد بالاس بهذا الفوز إلى المركز الخامس موقتا.