living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات.. وهدف رائع لمحرز

4
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بيرنلي 4-1، الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الخامسة للبريميرليغ، مقلصا الفارق مؤقتا إلى 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي يخوض مباراة الديربي أمام جاره إيفرتون، الأربعاء.
 
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة مقابل 40 لليفربول.
 
وكان مانشستر أهدر نقطتين ثمينتين في سباقه نحو اللقب الذي يحمله في الموسمين الفائتين بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل 2-2 في الجولة الماضية.
 
واستمر غياب هداف الفريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فلعب بدلا منه مجددا البرازيلي غابريال جيسوس، الذي سجل هدفين رائعين الأول بكرة لولبية بعيدا عن حارس مرمى بيرنلي نيك بوب (24) والثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من الجناح الأيسر البرتغالي برناردو سيلفا ليتابعها على الطاير في سقف الشباك (50).
 
وكاد يمكن لمانشستر سيتي تسجيل المزيد من أهداف، لكن بوب أنقذ مرماه من هدفين أكيدين لرحيم ستيرلينغ بعد مجهود فردي من البلجيكي كيفن دي بروين (32) ثم لبرناردو سيلفا (42).
 
وكاد جيسوس يسجل الهاتريك عندما حاول القيام بسيناريو الهدف الأول من خلال كرة لولبية، لكنها مرت إلى جانب القائم (50).
 
وكانت أخطر فرصة لبيرنلي كرة من ركلة حرة مباشرة أطلقها دوايت ماكنيل وتصدى لها حارس سيتي البرازيلي إيدرسون بسهولة (60).
 
ونجح سيتي في إضافة الهدف الثالث عندما وصلت الكرة باتجاه الإسباني رودري على مشارف المنطقة، فأطلقها صاروخية لتستقر في سقف شباك بيرنلي (68).
 
ودخل الجزائري رياض محرز بديلا لستيرلينغ منتصف الشوط الثاني فاختتم مهرجان الأهداف بعد فاصل ترقيص رائع قبل أن يسدد الكرة بعيدا عن متناول حارس بيرنلي (87).
 
ورد أصحاب الأرض بهدف شرفي سجله روبي بريدي مستغلا فشل دفاع مانشستر سيتي في تشتيت إحدى الكرات (89).
 
ونجح كريستال بالاس، الذي لعب منذ الدقيقة 19 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي مامادو ساكو في الخروج فائزا على ملعبه ضد بورنموث بهدف سجله جيفري شلوب بعد مجهود فردي رائع (76).
 
وكان ساكو يخوض المباراة في صفوف الفريق بعد إصابة أبعدته عن الملاعب، فيما صعد بالاس بهذا الفوز إلى المركز الخامس موقتا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout