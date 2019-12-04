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لامبارد: تشلسي في انتظار "أهم قرار"

4
DECEMBER
2019
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قال مدرب تشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، الثلاثاء، إن ناديه سيعرف خلال أيام قرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن الطعن الذي تقدم به على عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال.
 
وعاقب الفيفا بطل الدوري الأوروبي في فبراير بداعي انتهاك قواعد الانتقال الدولية ولوائح قيد اللاعبين تحت 18 عاما، كما تم تغريم النادي 600 ألف فرنك سويسري (600 ألف دولار).
 
وطعن النادي أمام المحكمة الرياضية في يونيو في مسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير.
 
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن موعد القرار قال لامبارد: "قريبا جدا. أتوقع خلال أيام".
 
وتابع: "لم أسمع أنباء جديدة. سأنتظر ولن أعلق على خطط تشلسي في يناير حتى يصدر الحكم الذي سنبني عليه تحركاتنا".
 
وقاد لامبارد تشكيلة شابة للمركز الرابع في الدوري هذا الموسم وسيواجه أستون فيلا، الأربعاء.
 
وتسلم لامبارد مسؤولية فريق يعاني من عقوبة تحرمه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال ليمنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الإنجليز الشبان مثل ميسون ماونت وفيكايو توموري وتامي أبراهام.
 
وسيخضع أبراهام (22 عاما)، الذي يتعافى من إصابة في الفخذ، لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة أستون فيلا.
 
وأصيب اللاعب الدولي الإنجليزي، وهو هداف تشلسي هذا الموسم برصيد 11 هدفا في مختلف المسابقات، خلال مباراة فالنسيا بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.
 
ورغم أن أبراهام قلل من المخاوف بشأن الإصابة، لكنه غاب عن خسارة فريقه اللندني 1-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري السبت الماضي وبدا بديله أوليفييه جيرو بعيدا عن مستواه.
 
وقال لامبارد: "سنحاول الدفع بأبراهام. سنراجع الموقف كونه يشعر بألم طفيف".
 
وتابع: "لا يمكن حصر أسباب الهزيمة في مباراة بغياب لاعب واحد فقط. لا يمكن أن يكون غيابه هو السبب في الخسارة (أمام وست هام)".
 
وسيغيب أيضا عن تشلسي لاعب الوسط روس باركلي (بسبب وعكة صحية)، ولكن قد يعود المدافع أنطونيو روديغر (إصابة في أعلى الفخذ) في غضون 10 أيام.
 
وستكون مواجهة الأربعاء هي المرة الأولى التي يعود فيها جونتيري قائد تشلسي السابق إلى ملعب ستامفورد بريدج ولكن بصفته مساعد مدرب أستون فيلا المنافس.
 
وقال لامبارد مدرب ديربي كاونتي السابق، الذي واجه زميله السابق في الدرجة الثانية الموسم الماضي، إنه يقدر أداء تيري تحت قيادة دين سميث مدرب أستون فيلا.
 
وأضاف "جون سيتلقى استقبالا رائعا من جمهور تشلسي لأنه قائد كبير وتوج بكل الألقاب".
 
وتابع: "سيظهر الجمهور بالتأكيد تقديرهم له وسيكون الأمر مؤثرا بالنسبة لجون. سأكون سعيدا برؤيته مجددا. تحدثنا الأسبوع الماضي ونتواصل بشكل دائم. لكننا نعمل بجد في وظائفنا".
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