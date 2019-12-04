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ريال مدريد يضع عينه على بديل راموس.. والهدف في إيطاليا

4
DECEMBER
2019
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أفادت تقارير صحفية بأن المسؤولين في ريال مدريد الإسباني، يحضرون عرضا لضم صخرة دفاع نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
 
ونقلت صحيفة "آس" عن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قوله إن ريال مدريد يرى في كوليبالي البديل الأمثل على المدى الطويل لقائده المخضرم سيرجيو راموس الذي دخل بالفعل عامه الـ 33، والذي سينتهي عقده في صيف العام 2021.
 
ووفق تصريحات أدلى بها رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس: "أحب كوليبالي الرجل ولذا رفضت عرضا بقيمة 105 ملايين يورو، لكن الوقت سيأتي حينما سأضطر لبيعه".
 
وسبق أن أوردت "آس" تقارير تفيد بأن كوليبالي على رادار برشلونة أيضا، فيما ذكرت تقارير أخرى أن نابولي سيسمح برحيل مدافعه مقابل 100 مليون يورو.
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