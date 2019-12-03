مونفيس وشتراف يُكملان اللائحة العالمية للاعبين المشاركين في كأس الدرعية للتنس

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أعلن القائمون على كأس الدرعية للتنس، البطولة الرياضية التي ترعاها شركة "أرامكو السعودية"، عن اللائحة النهائية للاعبين المشاركين فيها، والتي ضمت ثمانية من أبرز نجوم التنس العالميين الذين يتنافسون على أرض المملكة العربية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي غايل مونفيس، الفائز بثمانية من ألقاب بطولات رابطة محترفي التنس، كأحد الإسمين الأخيرين الذين تم الكشف عنهما؛ وستكون الفرصة متاحة أمام البطل الفرنسي المصنف عاشراً عالمياً لاستعراض أسلوبه الفريد خلال فعاليات البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان موسم الدرعية وتمتد البطولة لثلاثة أيام بين 12 و14 ديسمبر.

وينضم إلى مونفيس في الرحلة نحو الظفر بلقب البطولة، يان لينارد شتراف، المصنف ثانياً في ألمانيا، والذي يُعتبر واحداً من أبرز النجوم الصاعدين في عالم التنس، لا سيما بعد نجاحه في تحقيق رقم قياسي شخصي جديد بفوزه بـ 35 مباراة فردية في عام 2019 واحتلاله المركز 35 في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس.

ويُعتبر كل من مونفيس وشتراف آخر الأسماء التي تنضم إلى لائحة النجوم الثمانية المشاركين في البطولة والذين يمثلون 7 دول مختلفة. وتُقام البطولة في الهواء الطلق على ميدان الدرعية، الذي تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية، والذي يستضيف أيضاً النزال التاريخي على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين كل من آندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا، قُبيل أسبوع من انطلاق كأس الدرعية للتنس.

وتزخر لائحة المنافسين المشاركين في البطولة بأسماء مثل السويسري ستان فافرينكا الفائز بلقب ثلاث بطولات غراند سلام، والمصنف ثالثاً عالمياً سابقاً؛ والروسي دانييل ميدفيديف المصنف خامساً عالمياً والذي حظيَ بعام استثنائي وصل فيه إلى ستة نهائيات متتالية، بما فيها بطولة أميركا المفتوحة لعام 2019، والذي سيمنح بدوره عشاق رياضة التنس في السعودية الكثير من المتعة، ويُعتبر اللاعب، البالغ 23 عاماً من العمر، واحداً من جيل اللاعبين الصاعدين الذي يتوقع لهم أن يكسروا احتكار عمالقة اللعبة الثلاثة، روجير فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش ورافايل نادال، لمشهد التنس العالمي في المستقبل القريب.

كما تضم اللائحة كُلاً من فابيو فونيني، المصنف 12 عالمياً وأول إيطالي يفوز بلقب بطولة ماسترز 1000 لرابطة محترفي التنس هذا العام في مونتي كارلو، إلى جانب البلجيكي المتألق دافيد غوفين؛ والأميركي جون إيسنر، صاحب الإرسالات الساحقة؛ ولوكاس بوي الفرنسي الحائز على خمسة من بطولات رابطة محترفي التنس، والذي وصل إلى نصف نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

كما سيتم الكشف قريباً عن مجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية العالمية التي تنطلق على هامش منافسات التنس، وكجزء من موسم الدرعية.

وفي هذا الصدد، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية: "تُمثل استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة التنس رفيعة الطراز هذه للمرة الأولى على الإطلاق إنجازاً رياضياً جديداً في تاريخها. إننا متحمسون للغاية حيال الإعلان عن اللائحة النهائية لنجوم التنس العالميين المشاركين في البطولة من دول مختلفة، والذين يتوق عشاق التنس في المملكة إلى مشاهدتهم عن قرب. وستُتيح بطولة كأس الدرعية للتنس فرصة توسيع القاعدة الجماهيرية لرياضة التنس وإلهام المزيد من الناس لممارستها".

من جانبه، قال بيتر مايكل رايشل، الرئيس المشارك لمجموعة بازل الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة: "تشهد النسخة الأولى من البطولة قدوم باقة من أبرز المواهب العالمية إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق. ويُعتبر غايل مونفيس واحداً من أشهر الأسماء في هذه الرياضة، ونحن واثقون بأنه سيحظى بإعجاب الجمهور في المملكة. كذلك أظهر اللاعب يان لينارد شتراف في عام 2019 أفضل مستوياته على الإطلاق خلال مسيرته الاحترافية في رياضة التنس، وهو المصنف ثانياً في ألمانيا حالياً، وتعرف مبارياته بأنها من الأكثر إثارة وحماساً. نعد عشاق التنس ومحبيها بعطلة نهاية أسبوع استثنائية؛ والتي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية".