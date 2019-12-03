شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك بعد "التصريح الساخر"

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بادرت شقيقة نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى الدفاع عنه، بعدما أدلى مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، بتصريح ساخر من "الدون"، خلال حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" في فرنسا.

ويوم الاثنين، حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جائزة أفضل لاعب في العالم، فتُوج بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الحافلة، ثم تلاه فان دايك، في المركز الثاني.

وبما أن رونالدو حلّ في الرتبة الثالثة، سئل فان دايك، في مقابلة صحفية، حول ما إذا كان قد تخلص من منافس قوي أي من "الدون"، لاعب يوفنتوس حاليا، لكن فان دايك أجاب بنبرة مستهزئة "وهل كان رونالدو منافسا في الأصل".

وكتبت كاتيا، أخت رونالدو البالغة 34 عاما على صفحتها في "إنستغرام":"عزيزي فان دايك، نعلم أن رونالدو لن يفوز بالكرة الذهبية هذه الليلة.. لكن المكان الذي تذهب إليه، سبق أن ذهب إليه كريستيانو ألف مرة".

وتابعت: "نعم يا فان دايك، لقد توج رونالدو بطلا في البلد الذي تلعب فيه – أي إنجلترا – ثلاث مرات، وأنت تلعب هناك منذ أعوام وأعوام، لكنك لم تستطع بعد أن تحقق هذا الأمر".

واسترسلت قائلة: "استطاع رونالدو أن يفوز بلقب أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه، وبالمناسبة، فقد كان عمري أصغر منك حين حقق ذلك الإنجاز".

وأشارت في رد على فان دايك، إلى أن رونالدو انتقل إلى مكان آخر واستطاع أن يصبح أفضل لاعب أيضا، ثم أضافت "هل أقول لك شيئا، يا فان دايك؟ هل أحدثك عن فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري الأبطال، حين كان رونالدو واحدا من لاعب الفريق الملكي؟".

وقست شقيقة رونالدو على فان دايك، قائلة "حين ستتمكن من الفوز بالألقاب التي راكمها رونالدو حتى يومنا هذا، حينئذ، سيصبح بإمكانك أن نجلس إلى الطاولة نفسها، حتى نتحدث".

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس عام 2018- 2019، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

وعلى الرغم من التتويج بجائزة الأفضل في الدوري الإيطالي، فقد احتل رونالدو المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، خلف ميسي والوصيف الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل كسر الأرقام القياسية، بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه برشلونة، وقاد الفريق للفوز ببطولة الدوي الإسباني.