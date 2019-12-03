living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك بعد "التصريح الساخر"

3
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بادرت شقيقة نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى الدفاع عنه، بعدما أدلى مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، بتصريح ساخر من "الدون"، خلال حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" في فرنسا.
 
ويوم الاثنين، حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جائزة أفضل لاعب في العالم، فتُوج بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الحافلة، ثم تلاه فان دايك، في المركز الثاني.
 
وبما أن رونالدو حلّ في الرتبة الثالثة، سئل فان دايك، في مقابلة صحفية، حول ما إذا كان قد تخلص من منافس قوي أي من "الدون"، لاعب يوفنتوس حاليا، لكن فان دايك أجاب بنبرة مستهزئة "وهل كان رونالدو منافسا في الأصل".
 
وكتبت كاتيا، أخت رونالدو البالغة 34 عاما على صفحتها في "إنستغرام":"عزيزي فان دايك، نعلم أن رونالدو لن يفوز بالكرة الذهبية هذه الليلة.. لكن المكان الذي تذهب إليه، سبق أن ذهب إليه كريستيانو ألف مرة".
 
وتابعت: "نعم يا فان دايك، لقد توج رونالدو بطلا في البلد الذي تلعب فيه – أي إنجلترا – ثلاث مرات، وأنت تلعب هناك منذ أعوام وأعوام، لكنك لم تستطع بعد أن تحقق هذا الأمر".
 
واسترسلت قائلة: "استطاع رونالدو أن يفوز بلقب أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه، وبالمناسبة، فقد كان عمري أصغر منك حين حقق ذلك الإنجاز".
 
وأشارت في رد على فان دايك، إلى أن رونالدو انتقل إلى مكان آخر واستطاع أن يصبح أفضل لاعب أيضا، ثم أضافت "هل أقول لك شيئا، يا فان دايك؟ هل أحدثك عن فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري الأبطال، حين كان رونالدو واحدا من لاعب الفريق الملكي؟".
 
وقست شقيقة رونالدو على فان دايك، قائلة "حين ستتمكن من الفوز بالألقاب التي راكمها رونالدو حتى يومنا هذا، حينئذ، سيصبح بإمكانك أن نجلس إلى الطاولة نفسها، حتى نتحدث".
 
وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس عام 2018- 2019، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.
 
وعلى الرغم من التتويج بجائزة الأفضل في الدوري الإيطالي، فقد احتل رونالدو المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، خلف ميسي والوصيف الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
 
وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل كسر الأرقام القياسية، بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه برشلونة، وقاد الفريق للفوز ببطولة الدوي الإسباني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout