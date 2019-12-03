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رونالدو يتجاهل "الكرة الذهبية".. ويحصد جائزتين جديدتين

3
DECEMBER
2019
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حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، مساء الاثنين، جائزتي أفضل لاعب ومهاجم في إيطاليا لموسم 2018-2019، وذلك في نفس الليلة التي توج فيها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه.
 
وفوت رونالدو (34 عاما) حضور حفل الكرة الذهبية "البالون دور"، كي يحضر حفل تسليم جائزة أفضل لاعب في العام بالدوري الإيطالي إضافة إلى جائزة أفضل مهاجم في الكالتشيو، خاصة أنه قد علم أنه لم يحصل على الكرة الذهبية حسبما أفادت العديد من الصحف الإيطالية والإسبانية.
 
ونشرت الصحف الإيطالية صورة اللاعب البرتغالي وهو يحتفل بالجائزتين، اللتين تسلمهما خلال احتفالية "غراند غالا ديل كالتشيو" الخاصة بالدوري الإيطالي والتي أقيمت في ميلانو.
 
ونال "الدون" الجائزة، بعدما ساهم في تسجيل 29 هدفا لصالح فريقه خلال الموسم الأول له في الدوري الإيطالي، ونجح لاعب البيانكونيري في تسجيل 21 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.
 
وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس عام 2018- 2019، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.
 
وعلى الرغم من التتويج بجائزة الأفضل في الدوري الإيطالي، فقد احتل رونالدو المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، خلف ميسي والوصيف الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
 
وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل كسر الأرقام القياسية، بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه برشلونة، وقاد الفريق للفوز ببطولة الدوي الإسباني الموسم الماضي.
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