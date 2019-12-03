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هودجسون يثني على زاها ويطالبه باحترام عقده مع كريستال بالاس

3
DECEMBER
2019
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يريد روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، من لاعبه ويلفريد زاها، تجاهل التكهنات حول رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، والبقاء مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وذكرت تقارير بريطانية، أن أندية أرسنال وإيفرتون ونابولي، كانت مهتمة بضم زاها قبل انطلاق الموسم، لكن هودجسون نجح في الإبقاء على لاعب ساحل العاج الذي يرتبط بعقد مع بالاس حتى موسم 2022-2023.
 
وأكد هودجسون أنه لا يشعر بالقلق بخصوص زاها الذي سبق أن عبر عن رغبته في الرحيل بحثا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
 
 وقال مدرب بالاس للصحفيين "نحن سعداء جدا باستمرار وجوده معنا، وأنا لا أزال أعتمد عليه بشكل كبير جدا".
 
وأضاف: "في الصيف تلقى النادي عرضا واحدا على الأقل شعر أنه غير مناسب لقبوله وهو، لسوء الحظ إذا كان سينظر للأمر بهذه الطريقة، سيكون مطالبا باحترام عقده الذي يتبقى فيه ثلاث أو أربع سنوات"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وسجل زاها في آخر مباراتين في الدوري أمام ليفربول وبيرنلي، وسيحاول مواصلة هز الشباك أمام بورنموث اليوم الثلاثاء.
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