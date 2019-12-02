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10 دولارات تتحول إلى 190 ألفا.. كرة القدم تغير حياة 4 أشخاص!

2
DECEMBER
2019
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أدى رهان على مباريات كرة قدم بمبلغ زهيد لم يتجاوز 10 دولارات، إلى ربح ضخم جدا وصل قرابة 190 ألف دولار، مساء الأحد.

 

ووضع 4 أصدقاء رهانا واحدا لم يكلفهم أكثر من 10 دولارات، على نتائج 10 مباريات حول العالم، ليحققوا ربحا ماليا ضخما لم يكن في حساباتهم.

 

وراهن الأصدقاء على أن تشهد المباريات العشر أهدافا من الطرفين، وألا تنتهي أي من المباريات بالتعادل، وهو ما تحقق فعلا.

 

واختار الأصدقاء الرهان على 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الاولى الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإسباني.

 

ومن ضمن المباريات التي تم الرهان عليها، تلك التي جمعت ليفربول وبرايتون وانتهت بنتيجة 2-1 للريدز، وكاد أن يفشل الرهان لو لم يسجل برايتون، لكن هدفا متأخرا أعاد فرصة تحقيق شروط الرهان.

 

ومع تحقق الشرط بالنسبة لـ9 مباريات، بقيت مباراة واحدة أخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، جمعت بلاكبول ومايدستون، كانت نتيجتها ستقرر الربح من الخسارة.

 

ولحسن حظ الأصدقاء البريطانيين، نجح بلاكبول بالانتصار بنتيجة 3-1، ليتحقق "المستحيل"، ويحقق الأربعة ربحا يصل لـ190 ألف دولار.

 

 

وسيحصل كل من المراهنين الأربعة على 47 ألف دولار، فيما لم يكلف الرهان 3 دولارات للشخص الواحد.

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