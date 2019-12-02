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مدرب مانشستر يوناتيد: تأخرنا "غير مقلق"

2
DECEMBER
2019
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تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع أستون فيلا ليحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدرـ لكن المدرب أولي غونار سولشكيار أكد أنه لا يشعر بالقلق.
 
 
واعتبر سولشكيار أن لا مشكلة بشأن الترتيب الحالي للفريق، إذ قال في المؤتمر الصحفي إن فريقه "لم يكن يستحق النقاط الثلاث".
 
وأضاف: "مركزنا في الترتيب لا يقلقني لأن المنافسة متقاربة حتى الآن في الدوري".
 
وتابع: "صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة، التي كانت كفيلة بخروجنا بالانتصار، لكن إجمالا لا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، خاصة بعد الشوط الأول".
 
وبعد بداية سريعة في أولد ترافورد افتتح جاك جريليش التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة في الزاوية العليا.
 
ووضع البديل محمود حسن "تريزيغيه" الكرة في الشباك في الدقيقة 29 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول أدرك يونايتد التعادل.
 
وأرسل أندرياس بيريرا تمريرة عرضية لعبها ماركوس راشفورد بضربة رأس لتصطدم بالقائم إلى داخل مرمى توم هيتون.
 
ومن لعبة مشابهة في الدقيقة 64 أرسل فريد تمريرة عرضية لمست ويسلي مهاجم أستون فيلا لتصل عند القائم البعيد، ليضعها فيكتور ليندلوف في الشباك.
 
وبعد دقيقتين فقط أدرك أستون فيلا التعادل عندما مرر مات تارغت كرة رائعة إلى تايرون مينغس غير المراقب الذي سددها مباشرة في الشباك.
 
وظن مدافع أستون فيلا أنه كان في موقف تسلل، لكن الحكم احتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
 
ويستضيف يونايتد، الذي جمع 18 نقطة فقط من 14 مباراة، منافسه توتنهام صاحب المركز الخامس في الدوري يوم الأربعاء. 
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