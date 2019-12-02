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إنتر يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي مستغلا تعثر يوفنتوس

2
DECEMBER
2019
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قفز إنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي متفوقا على يوفنتوس، بعد فوزه 2-1 على ضيفه سبال، الأحد، بفضل ثنائية مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
 
وقلص سبال الفارق في الشوط الثاني بعد مجهود فردي مذهل من ماتيا فالوتي، لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال في وقت سابق من يوم الأحد.
 
ويتقدم إنتر بنقطة واحدة على يوفنتوس في الصدارة برصيد 37 نقطة، فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير من دون فوز في آخر 7 مباريات.
 
وفي مباراة أخرى، أحرز تيو هرنانديز هدفا قرب النهاية، ليقود ميلان لفوز ثمين 1-صفر على بارما.
 
واستفاد الظهير الأيسر من خطأ دفاعي ليسدد في الشباك قبل دقيقتين من النهاية، وهو هدفه الثالث هذا الموسم ليتقاسم صدارة هدافي ميلان مع كشيشتوف بيونتك.
 
وهذا هو الفوز الثاني لميلان في 7 مباريات منذ تولي المدرب ستيفانو بيولي المسؤولية، عقب إقالة ماركو جيامباولو، ليتقدم الفريق إلى المركز 11 برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بارما صاحب المركز التاسع.
 
وأحكم لاتسيو قبضته على المركز الثالث متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بتغلبه 3-صفر على أودينيزي بالملعب الأولمبي في العاصمة روما.
 
ورفع تشيرو إيموبيلي متصدر قائمة هدافي الدوري، رصيده إلى 17 هدفا هذا الموسم، عندما هز الشباك مرتين في أول 36 دقيقة ثانيهما من ركلة جزاء.
 
واختتم زميله لويس ألبرتو الثلاثية من ركلة جزاء أخرى في نهاية الشوط الأول.
 
ويملك لاتسيو 30 نقطة، لكن كالياري وروما يمكنهما تقليص الفارق إلى نقطتين لو تغلبا على سامبدوريا وفيرونا على الترتيب في وقت لاحق.
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