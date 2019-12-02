ميسي يعيد البرشا للصدارة بانتصار على أتليتيكو

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هز ليونيل ميسي الشباك قبل أربع دقائق من النهاية ليمنح برشلونة فوزا صعبا 1-صفر على مستضيفه أتليتيكو مدريد ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من ريال مدريد.

وفي مباراة عانى فيها برشلونة وأنقذه الحارس مارك-أندريه تير شتيجن من هدفين على الأقل في الشوط الأول كان ميسي هو من صنع الفارق.

وانطلق ميسي من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى لويس سواريز الذي هيأها لقائد الأرجنتين ليسددها منخفضة بذكاء في مرمى يان أوبلاك.

وهذا هو أول هدف لميسي ضد أتليتيكو باستاد واندا متروبوليتانو كما منح فريقه أول فوز في ثلاث محاولات بهذا الملعب بعد التعادل في الموسمين الماضيين.

وعاد برشلونة إلى الصدارة برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد فيما ظل أتليتيكو في المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.