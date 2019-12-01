living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عندما لعب ميسي لأتلتيكو مدريد.. ما قصة هذه الصورة؟

1
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل ساعات من قمة المرحلة 15 من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، روت صحيفة "أس" الرياضية قصة صورة ظهر فيها نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي بقميص الفريق الذي سيواجهه ليلة الأحد.

وسبق لميسي أن لعب مباراة واحدة بقميص أتلتيكو مدريد، وحدث ذلك قبل 10 سنوات، وتحديدا في أكتوبر 2009 بلقاء ودي خيري في مدينة
روزاريو مسقط رأس "البرغوث" الأرجنتيني.

وأقيمت المباراة المذكورة على ملعب فريق نيويلز أولد بويز، الذي بدأ فيه ميسي مسيرته قبل الانتقال إلى برشلونة.

وفي الشوط الأول، ارتدى ميسي قميص أتلتيكو مدريد في الشوط الأول ضمن فريق ماكسي رودريغيز، في حين انتقل إلى فريق أسطورة الكرة الأرجنتينية خافيير زانيتي في الشوط الثاني.

اللقاء الذي حمل عنوان "تضامن عابر للحدود" كان من تنظيم مؤسسة أتلتيكو مدريد ومؤسسة بوبي زانيتي، التي أسسها لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق، لمساعدة الأطفال المحتاجين في الأرجنتين.

وقبل اللقاء المرتقب، الأحد، يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، خلف المتصدر ريال مدريد (31 نقطة من 14 مباراة) والثاني إشبيلية (30 نقطة من 15 مباراة).

أما أتلتيكو مدريد الذي بدأ الموسم بقوة، فيقبع في المركز السادس وله 25 نقطة من 14 مباراة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout