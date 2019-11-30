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بالصورة - قرعة كأس اوروبا 2020 لكرة القدم: هكذا توزّعت المجموعات

30
NOVEMBER
2019
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المجموعة الأولى: منتخب إيطاليا -تركيا - ويلز - السويسرا

المجموعة الثانية: منتخب بلجيكا – روسيا – الدنمارك- فنلندا

المجموعة الثالثة: منتخب أوكرانيا – منتخب هولندا- النمسا - المتأهل من التصفيات "د"

المجموعة الرابعة: منتخب إنجلترا- كرواتيا - تشيكيا - المتأهل من التصفيات "ت"

المجموعة الخامسة: منتخب إسبانيا- السويد - بولندا - المتأهل من التصفيات "ب"

المجموعة السادسة: منتخب ألمانيا- البرتغال- فرنسا- المتأهل من التصفيات "أ"

 

حتى الآن تأهل 20 منتخباً إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وتبقى 4 مقاعد لم يتم تحديدها بعد، والتي ستخضع لنتائج الملحق الذي سيلعب في شهر مارس عام 2020.

وتم تحديد 16 منتخباً لخوض ملحق التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بناءً على نتائج دوري الأمم الأوروبية لعام 2018، حيث ستلعب كل 4 منتخبات كدوري مصغر لخروج المغلوب، على أن يتأهل بطل هذا الدوري إلى بطولة الأمم الأوروبية 2020.

وفيما يلي مجموعات ملحق تصفيات يورو 2020 (تلعب مباريات نصف نهائي، ثم النهائي، ليتأهل منتخب واحد من كل مجموعة )

المجموعة الأولى: آيسلندا × رومانيا .. المجر × بلغاريا

المجموعة الثانية: البوسنة والهرسك × إيرلندا الشمالية .. سلوفاكيا × إيرلندا

المجموعة الثالثة: أسكتلندا × الكيان الصهيوني .. صربيا × النرويج

المجموعة الرابعة: جورجيا × بيلاروسيا × مقدونيا الشمالية × كوسوفو

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