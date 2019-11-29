"مرعب أوروبا الجديد" يتوعد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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قبل اللقاء المرتقب في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، توعد المهاجم النرويجي الواعد إيرلنغ هالاند، بإخراج ليفربول من المسابقة، عندما يواجه فريقه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وسيواجه سالزبورغ ضيفه ليفربول حامل اللقب يوم 10 ديسمبر المقبل، وسيتأهل لدور الـ16 في حال انتصاره على "الريدز"، الذي يحتاج نقطة واحدة من اللقاء ليؤكد تأهله إلى دور خروج المغلوب.

ويدين سالزبورغ هذا الموسم كثيرا لهدافه النرويجي الشاب، الذي سجل 8 أهداف في دوري الأبطال، و27 هدفا في 19 مباراة بجميع المباريات هذا الموسم.

وأعلن هالاند التحدي بتصريحاته بعد انتصار فريقه على غينك البلجيكي، مساء الأربعاء: "هم الفريق الأقوى في العالم (ليفربول)، لكننا نعلم أننا جيدون على ملعبنا، ولو كنا في قمة مستوانا ستكون لدينا فرصة".

وسيتمكن المهاجم ذو الـ19 عاما وناديه سالزبورغ من تفجير المفاجأة وإقصاء ليفربول، في حال الانتصار في موقعة 10 ديسمبر، حيث يفصله عن ليفربول 3 نقاط فقط، بينما يستضيف نابولي الإيطالي غينك في مواجهة شبه محسومة سيتأهل من خلالها الأول في الأغلب.

وعانى ليفربول كثيرا أمام سالزبورغ في لقاء الذهاب، حيث انتصر عليه بنتيجة 4-3 في "أنفيلد"، مما يعني أن سالزبورغ سيحتاج للانتصار بأي نتيجة، عدا 5-4، للتأهل.

وأصبح هالاند الأربعاء أول مراهق في تاريخ البطولة الأوروبية يسجل 5 أهداف في 5 مباريات متتالية، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10 أهداف)، متفوقا على نجوم اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.