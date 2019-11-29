living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مرعب أوروبا الجديد" يتوعد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

29
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قبل اللقاء المرتقب في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، توعد المهاجم النرويجي الواعد إيرلنغ هالاند، بإخراج ليفربول من المسابقة، عندما يواجه فريقه ريد بول سالزبورغ النمساوي.
 
وسيواجه سالزبورغ ضيفه ليفربول حامل اللقب يوم 10 ديسمبر المقبل، وسيتأهل لدور الـ16 في حال انتصاره على "الريدز"، الذي يحتاج نقطة واحدة من اللقاء ليؤكد تأهله إلى دور خروج المغلوب.
 
ويدين سالزبورغ هذا الموسم كثيرا لهدافه النرويجي الشاب، الذي سجل 8 أهداف في دوري الأبطال، و27 هدفا في 19 مباراة بجميع المباريات هذا الموسم.
 
وأعلن هالاند التحدي بتصريحاته بعد انتصار فريقه على غينك البلجيكي، مساء الأربعاء: "هم الفريق الأقوى في العالم (ليفربول)، لكننا نعلم أننا جيدون على ملعبنا، ولو كنا في قمة مستوانا ستكون لدينا فرصة".
 
وسيتمكن المهاجم ذو الـ19 عاما وناديه سالزبورغ من تفجير المفاجأة وإقصاء ليفربول، في حال الانتصار في موقعة 10 ديسمبر، حيث يفصله عن ليفربول 3 نقاط فقط، بينما يستضيف نابولي الإيطالي غينك في مواجهة شبه محسومة سيتأهل من خلالها الأول في الأغلب.
 
وعانى ليفربول كثيرا أمام سالزبورغ في لقاء الذهاب، حيث انتصر عليه بنتيجة 4-3 في "أنفيلد"، مما يعني أن سالزبورغ سيحتاج للانتصار بأي نتيجة، عدا 5-4، للتأهل.
 
وأصبح هالاند الأربعاء أول مراهق في تاريخ البطولة الأوروبية يسجل 5 أهداف في 5 مباريات متتالية، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10 أهداف)، متفوقا على نجوم اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout