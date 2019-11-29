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إنفانتينو يقدم "اقتراحا مهما" للكرة الأفريقية

29
NOVEMBER
2019
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دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري، جاني إنفانتينو، إلى إطلاق دوري أفريقي يضم نخبة أندية القارة واستثمار مبلغ يفوق المليار دولار من أجل تحسين البنى التحتية للملاعب فيها.
 
وجاء كلام إنفانتينو خلال زيارة يقوم بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادي تي بي مازيمبي العريق وقال: "يتعين علينا اختيار أفضل 20 ناديا في أفريقيا وجعلها تشارك في دوري أفريقي".
 
وأضاف "هذا الدوري من شأنه أن يجني إيرادات بقيمة 200 مليون دولار ما يجعله بين أفضل 10 دوريات في العالم".
 
وكشف إنفانتينو أنه بصدد إطلاق نداء "لجمع مبلغ مليار دولار من أجل منح كل دولة أفريقية ملعب كرة قدم حقيقي بمواصفات الاتحاد الدولي للعبة".
 
واعتبر إنفانتينو، الذي تولى منصبه في فبراير عام 2016، بأن أفكاره هذه ستساهم بجعل كرة القدم الأفريقية تنافس على المستوى الدولي وقال في هذا الصدد "سنختار أفضل الحكام الأفريقيين وسندفع لهم ونجعل منهم حكاما محترفين".
 
وختم قائلا: "أريد أخذ كرة القدم إلى قمة العالم".
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