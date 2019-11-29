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أرسنال يتلقى هزيمة على ملعبه.. ولافتات "ارحل يا إيمري"

29
NOVEMBER
2019
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تأجل مصير أرسنال المتعثر بعد هزيمته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت، الخميس، على ملعب الإمارات، فيما تأهل ولفرهامبتون واندرارز وبراغا وفولفسبورغ وسبورتنغ وألكمار إلى أدوار خروج المغلوب للدوري الأوروبي.
 
 
واستمرت مشاكل أرسنال بعدما أحرز دايتشي كامادا هدفين ليحول أينتراخت تأخره إلى فوز 2-1 في المجموعة السادسة على فريق المدرب أوناي إيمري الذي كان يمكنه ضمان التأهل.
 
وما زال الفريق اللندني يملك فرصة بلوغ أدوار خروج المغلوب، لكنه سينتظر حتى المباراة الأخيرة عندما يحل ضيفا على ستاندار لييغ البلجيكي الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه فيتوريا.
 
وتقدم أرسنال في الشوط الأول عبر بيير-إيمريك أوباميانغ، لكن الياباني كامادا أحرز هدفين بعد الاستراحة ليزيد الضغط على المدرب إيمري.
 
ولم يفز أرسنال في 7 مباريات متتالية بجميع المسابقات للمرة الأولى منذ 1992 ورفعت الجماهير لافتات "أرحل يا إيمري" بعد هدف أينتراخت الثاني.
 
وبدا المدرب الإسباني، البالغ عمره 48، في حالة بائسة وهو يشاهد فريقه يفشل في إدراك التعادل.
 
ولم يواجه سبورتنغ أي مشكلة إذ سحق ضيفه أيندهوفن 4-صفر ليتأهل عن المجموعة الرابعة وسينضم إليه لاسك النمساوي، الذي تغلب 2-1 على روزنبورغ النرويجي في تروندهايم.
 
وفاز أبويل نيقوسيا 2-صفر على مستضيفه دودلانجه وحصل على مساعدة من إشبيلية متصدر المجموعة الأولى بتغلبه بالنتيجة ذاتها على قرة باغ ليضمن الفريق القبرصي المركز الثاني في المجموعة.
 
وحقق لاتسيو انتصارا ثمينا 1-صفر على كلوج ليحافظ على آماله في التأهل، فيما ضمن سيلتيك بطل اسكتلندا صدارة المجموعة الخامسة بتغلبه 3-1 على ضيفه ستاد رين.
 
ولم تُحسم الأمور في المجموعة الثانية بعد فوز كوبنهاجن خارج ملعبه 1-صفر على لوغانو ليخرجه من البطولة، فيما تغلب مالمو 4-3 على دينامو كييف بهدف ماركوس روزنبيرغ قبل النهاية إذ أحرز المهاجم البالغ عمره 37 عاما هدفين في آخر مباراة له على أرضه.
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