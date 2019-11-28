"كابوس" بانتظار ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

بعد انتهاء الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، اتضحت معالم بعض الأندية في دور الـ16، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، الذي تنتظره قرعة "كارثية" في الدور المقبل.

وضمن ريال مدريد تأهله بالمركز الثاني للأدوار الإقصائية، بعد تعادله بنتيجة 2-2 مع باريس سان جرمان الفرنسي، الذي ضمن صدارة المجموعة الأولى.

وسيعني وقوع "الملكي" بالمركز الثاني في المجموعة، أنه سيواجه أحد الاندية الكبرى في البطولة، التي احتلت المركز الأول، مما يعني احتمال وقوع سيناريو "كارثي" الدور المقبل.

ومن الاحتمالات التي يفضل "لوس بلانكوس" تجنبها، مواجهة يوفنتوس الإيطالي ونجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، حيث ضمن المركز الأول وأصبح من الأندية المرشحة لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16.

وقد تضع القرعة النادي الإسباني بمواجهة يوفنتوس، لتمثل أول زيارة لرونالدو لناديه القديم، منذ انتقاله "للسيدة العجوز" في صيف 2018.

أما الاحتمالات الـخمسة الأخرى، فلا تقل صعوبة عن احتمال مواجهة اليوفي، حيث قد تضع القرعة "الملكي" في مواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني، الذي يمتلك أفضل هجوم في البطولة برصيد 21 هدفا.

كما قد يواجه ريال مدريد أحد قطبي كرة القدم الإنجليزية، مانشستر سيتي أو ليفربول، اللذان سيشكلان تحديا حقيقيا لكتيبة زين الدين زيدان.

كما قد يواجه الفريق الملكي أياكس أمستردام الهولندي، الذي أخرجه من نفس الدور في نسخة الموسم الماضي.

وقد يكون الخيار الأسهل للريال، مواجهة المتصدر من المجموعة السابعة، والذي قد يكون ريد بول الألماني، أو ليون الفرنسي.