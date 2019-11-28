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عشاء نيمار وكاسيميرو "يثير الشبهات"

28
NOVEMBER
2019
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تصدر النجم البرازيلي نيمار العناوين مجددا، وذلك بعد "حفلة عشاء" حضرها مع مواطنه كاسيميرو، لاعب ريال مدريد الإسباني، جددت الشكوك حول احتمالية انتقال نيمار للنادي "الملكي".
 
وبعد مواجهة باريس سان جرمان وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، عزف نيمار عن تناول العشاء مع زملائه في باريس سان جرمان، وفضل قضاء الوقت مع زميله كاسيميرو في مدريد، وفقا لصحيفة "أس".
 
وخرج نيمار لحفل العشاء مع كاسيميرو، في مطعم "دي ماريا" الأرجنتيني الشهير بمدينة مدريد، عقب المباراة المثيرة التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو الثلاثاء، والتي انتهت بنتيجة 2-2.
 
وكانت كاميرات محطات التلفزيون الإسباني قد التقطت حوارا دار بين نيمار ومواطنيه مارسيلو وكاسيميرو قبل اللقاء، ظهر فيها الثلاثة وهم يمزحون ويتحدثون بشغف.
 
وترجمت إحدى المحطات عبارة قالها مارسيلو لنيمار: "أنت أفضل من (كيليان) مبابي"، في إشادة كبيرة من مارسيلو لمواطنه نجم باريس سان جرمان.
 
وأثارت هذه اللقطات، والعشاء لاحقا، الجدل بشأن احتمالية انتقال نيمار لريال مدريد، خاصة أن بقاء النجم البرازيلي في باريس سان جرمان أصبح مستبعدا بعد هذا الموسم.
 
وكان نيمار قريبا جدا من الانتقال لبرشلونة الصيف الماضي، كما دخل ريال مدريد على الخط في وقت ما، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب تعنت ناديه الفرنسي.
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