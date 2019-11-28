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الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يعترف بإعاقة مورينيو في السوق!

28
NOVEMBER
2019
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اعترف إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه أعاق إنتقالات طلبها البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام حين كان مدرباً للشياطين الحمر.
 
وكان وودوارد نائب الرئيس قد أقال موينيو في ديسمبر الماضي وسط خيبة أمل بسبب عدم تطور الفريق عقب انفاق ما يقرب من 400 مليون جنيه استرليني على ضم لاعبين جدد.
 
وشعر مورينيو بالضيق من ضعف الدعم خلال سوق الإنتقالات، حيث أعاق وودوارد انضمام هاري ماغواير صيف 2018 الذي كان أهم مطالبه.
 
وقال وودوارد:"صحيح أن هناك اختلافاً في الرأي حدث حول ضم لاعب أو لاعبين بين المدير الفني والإدارة".
 
وتابع قائلاً:"في بعض الأحيان يجب أن أكون الشخص الذي يقول" لا "، وهذا ليس بالأمر السهل، لأن توجهنا الطبيعي هو دعم المدير الفني في كل الظروف الممكنة، ولكن علينا أن نستمع إلى خبراء أيضاً".
 
واستهدف مورينيو عدد من المدفعين خلال تواجده مع الشياطين الحمر كان على رأسهم ماغوير الذي انضم خلال الصيف الحالي، بالإضافة إلى توبي ألديرويريلد مدافعه الحالي في توتنهام ودييغو جودين حين كان لاعباً لأتليتيكو مدريد، وجيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
 
وأراد مورينيو لاعبين أكثر خلال صيف موسمه الأخير وأعرب عن استيائه قبل انطلاق الموسم قائلاً:"أود لاعبين آخرين. لا أعتقد أنني سأحصل على اثنين. أعتقد أنه من الممكن أن يكون لديّ واحد. أعطيت الإدارة قائمة بخمسة أسماء قبل بضعة أشهر".
 
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها مخاوف بشأن سياسة الإنتقالات في يونايتد حيث أعرب عن عدم موافقته على بعض قرارات النادي في مارس 2017 قائلاً:"مانشستر يونايتد باع لاعبين لن أبيعهم واشتروا لاعبين لن أشتريه أبداً".
 
وأضاف قائلاً:"دي ماريا، تشيتشاريتو، داني ويلبيك".
 
يجب أن يكون المدرب الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات أكثر سعادة الآن وهو في توتنهام بعد أن زعم أن توتنهام "أكثر قوة" من يونايتد.
 
قبل وقت قصير من مغادرته أولد ترافورد ، قال: "هل يمكننا الذهاب إلى توتنهام وشراء أفضل لاعبيهم؟ لا، لأنهم لا يبيعون أو لأنهم أقوياء لدرجة أنهم يستطيعون أن يقولوا لا".
 
ويعتقد أيضاً أن مورينيو قام بمنع بعض الإنتقالات المفضلة لوودوارد، ووصفها بأنها غير قابلة للتحقيق، كما أدى انهيار علاقة المدرب البرتغالي مع الإدارة إلى إقالته.
 
وتم منح أسطورة النادي أولي جونار سولشاير منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت قبل توليه منصبه بشكل دائم في مارس من هذا العام.
 
لكن الضغوط تتزايد على خليفة مورينيو حيث يحتل يونايتد المركز التاسع في الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.
 
يعتقد جيمي كاراغر، خبير شبكة سكاي سبورتس، أنه إذا لم يتحسن يونايتد قبل نهاية العام، فإن وودوارد يجب أن يكون على اتصال مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل عن توتنهام.
 
وقال نجم ليفربول السابق:"مع شخص مثل بوتشيتينو يمكنه أن يقود هذا النادي إلى الأمام، فإنهم لن يقوموا بعملهم بشكل صحيح إذا لم يكونوا على اتصال به".
 
كانت هناك شائعات بأن الأرجنتيني هو الخيار الأول ليحل محل مورينيو في أولد ترافورد، واعترف جاري نيفيل الآن بأن الأرجنتيني "يمكن أن يكون الشخص المناسب" لأولد ترافورد.
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