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برشلونة ودورتموند.. عبقرية ميسي وأخطاء فافري وثنائية أفضل من دون بيكيه

28
NOVEMBER
2019
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ليلة أخرى مثيرة من ليالي دوي أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة مع مجموعة الموت التي تضم فرق برشلونة، بروسيا دورتموند، إنتر وسلافيا براج، لذلك استضاف البارسا منافسه بروسيا وعين كل فريق على الفوز، مع تعقد حسابات الجميع وصعوبة موقف الثنائي هذا الموسم، على الصعيدين المحلي والأوروبي.
 
  يعاني فالفيردي من انتقادات قوية هذا الموسم، بينما يوجد لوسيان فافر تحت الضغط، مما جعل المواجهة مشتعلة بين الثنائي التدريبي خارج الخط، لينعكس الأمر على فرقهما داخل كامب نو، في قمة مباريات الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
 
  - تشكيلة الفريقين
دخل برشلونة بخطة لعب 4-3-3، مع تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جونيور فيربو، أومتيتي، لونجلي، وسيرجي روبرتو. وفي الوسط بوسكيتس، دي يونج، وراكيتيتش بالمنتصف، بينما بالمقدمة تواجد ميسي رفقة ديمبلي وسواريز بالثلث الهجومي الأخير.
 
أما دورتموند فبدأ برسم قريب من 4-4-2، مع بيتزيك، أكانجي، هوميلز، وشولز بالخلف، أمام الحارس بوركي، وفي الوسط ثنائية فيتسيل وفيجيل، أمامهما الثنائي أشرف حكيمي، براندت، وجيريرو على الأطراف . وفي المقدمة الثنائي رويس وبراندت.
 
  - ميسي وسواريز
قدم برشلونة شوطاً مثالياً في البدايات، باستثناء أول الدقائق، مع المستوى المبهر كالعادة للأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى ذكاء سواريز في التحرك من دون كرة، ليستغل الثنائي هفوات دفاع دورتموند ويصنع البارسا بعض الخطورة أمام مرمى بوركي، خاصة من مناطق العمق.
 
 دخل البارسا المباراة بشكل أفضل، لذلك نجحت ثنائية ميسي وسواريز في تسجيل هدفين سريعين على التوالي بنفس الطريقة تقريباً، عن طريق فتح الأطراف عرضياً بواسطة ثنائي الأظهرة فيربو وروبرتو، ليحصل ليو ولويس على الفراغات بالعمق، مما جعل هناك قناة اتصال مباشرة بين مهاجمي الكتلان في عمق دفاعات الألمان.
 
  - جريزمان مكان ديمبلي
  تعرض ديمبلي لإصابته العضلية الثامنة مع برشلونة، ليخرج سريعاً في بداية المباراة ويدخل مكانه مواطنه جريزمان. مهاجم أتليتكو السابق كان أقرب للثنائي ميسي وسواريز من المباريات السابقة، لذلك صنع الثلاثي خطورة حقيقية من مراكز اللعب، نظراً لاعتماد دورتموند على ثنائي من الأطراف على كل جانب دون فائدة حقيقية.
 
 حاول الفريق الضيف فعل شيء بعد التأخر في النتيجة لكن محاولاته كانت ضعيفة بالشوط الأول، بسبب افتقاده إلى الكثافة العددية بالأمام، لعدم وجود مهاجم صريح في المركز 9، وعدم قدرة الثنائي براندت ورويس على ترجمة الفرص القليلة إلى أهداف.
 
  - أخطاء فافري
 
 قدم فافري المباراة على طبق من ذهب لمنافسه، بسبب تشكيلته الدفاعية المبالغ فيها، وعدم وجود عمق حقيقي بالثلث الأخير من الملعب، لذلك وضع أكبر عدد من لاعبيه على الأطراف رغم أن برشلونة فالفيردي فريق يهاجم من العمق، كذلك سهل مهمة دفاعات البارسا كثيراً بإجلاسه سانشو على الدكة طوال الشوط الأول.
 
 لعب دورتموند في الشوط الثاني بشكل أفضل، بعد دخول سانشو مكان شولز، وتحول الفريق من 4-4-2 إلى 4-2-3-1، بعودة جيرويرو إلى مركز الظهير الأيسر، وحصول سانشو على المساحة للتمركز كجناح هجومي صريح، على مقربة من الثنائي براندت ورويس.
 
  - أومتيتي ولونجليه
 
 يمكن القول أن دفاع برشلونة تحسن بعض الشيء مع ثنائية لونجليه وبيكيه، فالأول يقدم مستوى جيد ويتطور من لقاء لآخر، بينما الثاني يعتبر أفضل مدافعي فريقه عندما يكون في أتم حالاته البدنية، لذلك كلما كان أومتيتي في مستواه كلما كان دفاع فالفيردي في شكل معقول أمام مرمى تير شتيجن.
 
 يحتاج فالفيردي إلى أومتيتي الجاهز في المباريات الكبيرة، لأن التوليفة الدفاعية الحالية هي الأفضل، سواء مع لونجلي بجواره، أو سيرجي روبرتو على اليمين، الأميز هجومياً مقارنة بزميله سيميدو، الذي يتفوق عليه في الشق البدني والمجهود الدفاعي.
 
 - ميسي وسانشو 
 ميسي هو ميسي، لا يتغير، نجم الفريق الأول، والرجل الذي يصنع الخطورة بوضوح في مباريات البارسا، لذلك صنع هدفي سواريز وجريزمان، وسجل أحد أهداف المباراة، بالإضافة إلى لمساته المميزة التي أجبرت دفاعات دورتموند على العودة للخلف، والتموقع خلفه في كل مكان، مما جعل هناك مساحة للحركة لدي الثنائي جريزمان وسواريز.
 
 في المقابل، أثبت الإنجليزي سانشو أنه لاعب من طينة الكبار، لأن فريقه تحسن كثيراً فور دخوله، بسبب جرأته ومهارته وسرعته، بالإضافة إلى عامل الحسم أمام المرمى، في تسجيله أحد أجمل الأهداف في شباك تير شتيجن، قبل نهاية القمة بدقائق معدودة.
 
 - مجموعة معقدة
  ضمن برشلونة صدارة المجموعة رسمياً بعد الفوز على دورتموند، بينما أصبح موقف الألمان صعباً للغاية بسبب فوز الإنتر في براج أمام سلافيا، ليتساوى الثنائي في النقاط برصيد 7، خلف برشلونة متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.
 
 أصبح الوضع على النحو التالي، أي فوز للإنتر على برشلونة في الجولة الأخيرة يعني صعود الكتلان جنباً لجنب مع العملاق الكتالوني، حتى إذا فاز دورتموند في آخر مباراة أمام سلافيا، لتفوق فريق كونتي على مجموعة لوسيان فافر فيما يعرف بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.
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