دراسة ألمانية تبحث آثار ممارسة كرة القدم على المدى البعيد

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في محاولة لفهم الآثار بعيدة المدى لممارسة كرة القدم على اللاعبين المحترفين، بدأت السلطات الألمانية دراسة حول صحة ممارسي اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ويتعاون الاتحاد الألماني لكرة القدم والدوري ومؤسسة تأمين كبرى لاستثمار 450 ألف يورو (495 ألف دولار)، لدراسة 300 لاعب سابق على مدار 3 سنوات.

ويجب أن يكون اللاعبون، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، قد شاركوا في دوري الدرجة الأولى للرجال أو دوري الدرجة الأولى للنساء في ألمانيا، أو دوري أجنبي ذي وضع مماثل.

وسيخضع اللاعبون المختارون لفحوص تستمر لمدة ساعة، بما في ذلك التصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وفي المقابل، سيخضع 200 ألف شخص آخر في جميع أنحاء ألمانيا، إلى الاختبار ذاته، حيث سيسمح ذلك بمعرفة المزيد حول كيفية اختلاف اللاعبين عن بقية الناس.