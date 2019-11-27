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رعب في مدريد من تفاقم إصابة هازارد رغم "سيره" على قدميه

27
NOVEMBER
2019
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تلقّى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد خلال مباراة باريس سان جيرمان سهرة أمس الثلاثاء.
 
وحل النادي الباريسي ضيفًا على ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
 
تمكن حامل لقب الدوري الفرنسي من إدراك التعادل في الدقائق العشر الأخيرة بعد التأخر بثنائية نظيفة من تدوين كريم بنزيمة، لتنتهي المباراة بهدفين في كل شبكة.
 
ضمن الناديان رسميًا التأهل إلى ثمن النهائي بعدما رفع البياسجي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة وريال مدريد وصيفًا له بـ 10 نقاط.
 
وخلال مجريات الشوط الثاني من المباراة تدخل ظهير أيمن باريس سان جيرمان، البلجيكي توماس مونييه، ضد مواطنه هازارد ودهس قدمه خلال كرة مشتركة.
 
ليخرج هازارد عند الدقيقة 68 من الملعب لعدم استطاعته المشي على مشط القدم المتهتك، لكنه قبلًا قدم أداء راقيًا وشن غارات هجومية قاتلة في الرواق الأيسر بمساعدة مارسيلو وبنزيمة.
 
بحسب ما نشرته يومية "ماركا" الإسبانية فإن هازارد تمكن من السير بشكل اعتيادي -رغم اتكاءه على عكازين- عقب اجتيازه الفحوصات الطبية بمستشفى سانتياس بمدريد.
 
لكن فترة غيابه ستظل معلقة لحين الإعلان الرسمي في وقت لاحق من اليوم. وسط تفاؤل في أوساط النادي بعد التقاط اللاعب لبعض الصور مع المشجعين في المستشفى إذ ظهر بحالة جيدة.
 
وقال زيدان عقب المباراة "إنها أكثر من مجرد ضربة، إنها ضربة والتواء".
 
وسجل هازارد بقميص الميرنغي هذا الموسم بكل البطولات هدفًا واحدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما غاب عن انطلاقة الموسم (أول 3 مباريات) بسبب الإصابة.
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