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سيتي إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا للمرة السابعة تواليا

27
NOVEMBER
2019
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تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم التعادل غير المقنع 1-1 على أرضه مع شاختار دونيتسك الأوكراني في استاد الاتحاد.
 
وبعد شوط أول هادئ تقدم فريق المدرب بيب جوارديولا في الدقيقة 56 عبر إيلكاي جندوجان عقب تمريرة جابرييل جيسوس. وتعادل شاختار في الدقيقة 69 بعد هجمة مرتدة مثالية أنهاها البديل مانور سولومون في شباك الحارس إيدرسون.
 
وبهذه النتيجة يتصدر سيتي المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة قبل خوض آخر مباراة خارج ملعبه أمام دينامو زغرب بينما يحتل شاختار المركز الثاني ولديه ست نقاط. ويملك دينامو خمس نقاط ثم أتلانتا أربع نقاط ولا تزال المنافسة مفتوحة على المركز الثاني.
 
ورغم أن سيتي حقق الهدف بضمان التأهل فإن الأداء لم يكن على المستوى المأمول من فريق يحلم بشدة بحصد لقب دوري الأبطال لأول مرة.
 
ونجا سيتي من فرصة خطيرة بعد ربع ساعة عندما أخفق الحارس إيدرسون في إبعاد كرة خارج المنطقة. ووصلت الكرة إلى تيتي لاعب شاختار والمرمى خالي لكن فرناندينيو أنقذ الموقف والفرصة.
 
وبعد لحظات قليلة خرج إيدرسون من مرماه لكنه أبعد الكرة بنجاح بينما كان تيتي يأمل في استغلال الفرصة.
 
وتقدم سيتي بهدف عندما تلقى جيسوس الكرة داخل المنطقة واستدار ثم مرر إلى جندوجان الذي وضعها بسهولة داخل المرمى.
 
واستفاد شاختار من مجهود كبير للاعب دودو وأدرك سولومون التعادل بعد هجمة مرتدة منظمة.
 
وقال جوارديولا الذي واجه شاختار للمرة 13 في مسيرته "الهدف كان ضمان التأهل وقد تحقق بالفعل".
 
وأضاف "يملك المنافس دائما لاعبين رائعين. بصفة عامة صنعنا الفرص لكن التعادل كان كافيا في النهاية. الآن حققنا المطلوب من بطولة وسينصب تركيزنا على الدوري الإنجليزي الممتاز".
 
ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الممتاز ويتأخر بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.
 
ولا يزال شاختار يملك فرصة كبيرة في التأهل وسيلعب على أرضه في الجولة الأخيرة أمام أتلانتا في 11 ديسمبر.
 
وقال البرتغالي لويس كاسترو مدرب شاختار الذي افتقد الثنائي تايسون ومارلوس "تحقيق التعادل في ضيافة سيتي هو أمر رائع".
 
وأضاف "لدينا أجواء عائلية في فريقنا وكلنا نساند بعضنا. لم نفز بأي شيء لكن ليس لدينا ما نخسره أيضا".
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