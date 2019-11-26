إبراهيموفيتش يُعلن انتقاله إلى نادٍ مغمور

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زاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من حدة التكهنات حيال وجهته القادمة بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر إبرا (38 عامًا) مقطع فيديو لقميص فريق هاماربي السويدي مطبوع عليه اسم "إبراهيموفيتش" من الخلف، بينما كتب قام بكتابه اسم النادي أعلى المقطع.

وانتهى عقد اللاعب مع ناديه السابق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعدما أمضى في صفوفه عامين أحرز من خلالهم 53 هدفًا خلال 58 مباراة بكل البطولات.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش بالانتقال إلى الدوري الإيطالي في الآونة الأخيرة خاصة بعد تصريحات اللاعب برغبته في العودة إلى إيطاليا وإنهاء مشواره الكروي هناك.

لكن المغالاة المادية في الراتب حالت دون انتقاله إلى ميلان وكذلك نابولي الذي صرّح رئيسيه أوريلو دي لاورينتس بأن ضم إبرا هو حلم شخصي له.

ولم يقم النادي السويدي بالإعلان رسميًا عن الصفقة بعد، وعلى ما يبدو فإن اللاعب تسرع في كشف الأمور مبكرًا.

وكان إبرا قد بدأ مسيرته عبر نادي مالمو وبالكان في السويد 1991 ، قبل الانتقال إلى أياكس الهولندي 2001 ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2004.

وبعد عامين في اليوفي انتقل إلى الجار إنتر ميلانو عام 2006 ومنه إلى برشلونة عام 2009، قبل خوض تجربة مع ميلان لمدة موسمين.

قرر باريس سان جيرمان شرائه من ميلان صيف 2012 ليمكث معه 4 مواسم، ثم يرحل بعدها إلى البريميرليغ عبر مانشستر يونايتد.

وأخيرًا التجربة الأمريكية مع لوس أنجلوس جالاكسي من مارس 2018 إلى نهاية 2019.