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غوارديولا يكشف المدة التي سيغيبها أغويرو عن الملاعب

26
NOVEMBER
2019
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أكد الإسباني غوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، سيغيب "لبضعة أسابيع" بسبب إصابة عضلية، دون الإفصاح عن طبيعتها.
 
وتعرض الأرجنتيني سيرخيو أغويرو للإصابة، خلال مباراة فريقه السبت ضد ضيفه تشلسي.
 
وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي عشية استضافة شاختار دانييتسك الأوكراني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا: "سيغيب سيرخيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع. لا أعرف بالضبط، (الإصابة) في المقدمة".
 
ويملك مانشستر سيتي فرصة حجز بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي، إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار أو إذا فشل دينامو زغرب الكرواتي بالفوز على أتالانتا الإيطالي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.
 
وتعليقا على المباراة القادمة، قال غوارديولا: "الموقف لدينا جيد، لكننا لم نتأهل بعد. غدا لدينا فرصة".
 
ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام شاختار ودينامو زغرب، فيما يملك أتالانتا نقطة واحدة.
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